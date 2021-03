Boletim Informativo (atualizado em 19/03/21 às 16h24)

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Divulgados nesta sexta-feira, 19, os seguintes óbitos de pacientes moradores de Anápolis por Covid-19, com datas de registradas entre os dias 16 e 19/03:

Duas mulheres, 50 e 79 anos, que faleceram no dia 16; uma mulher de 47 anos e um homem de 51 anos que foram a óbito no dia 17; uma mulher de 55 anos e dois homens, 57 e 73 anos, que faleceram no dia 18; e uma mulher de 78 anos e três homens, 42, 76 e 79 anos, que foram a óbito na data de hoje.

Dos 28.462 casos confirmados, 23.864 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 281 casos, sendo 139 do sexo feminino, com idade entre 06 meses e 82 anos, e 142 do sexo masculino de 03 a 98 anos.