Mais de 10,4 milhões de pessoas se recuperaram

Publicado em 21/03/2021 – Por Agência Brasil – Brasília

O Brasil registrou 11.998.233 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, segundo o boletim epidemiológico divulgado neste domingo (21) pelo Ministério da Saúde. Em 24 horas, foram registrados 47.774 novos casos. Foram registrados 10.449.933 casos de pessoas que se recuperaram da doença.

O número de mortes, segundo o boletim, foi de 284.042, com 1.290 óbitos registrados em 24 horas. Há ainda 1.254.258 casos em acompanhamento.

Boletim epidemiológico 21.03.2021 – Ministério da Saúde

Normalmente, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de Saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir mais em função da atualização dos registros acumulados.

O estado de São Paulo lidera em número de casos e de mortes, com 2.306.326 e 67.558, respectivamente. No número de casos, o segundo e terceiro lugares são ocupados por Minas Gerais (1.033.562) e Paraná (796.589). Os estados com menos casos são Acre (65.446), Roraima (87.554) e Amapá (92.010). Entre o número de mortes, Rio de Janeiro (35.131) e Minas Gerais (22.007) estão em segundo e terceiro lugar. Os estados com menor número de óbitos são Acre (1.181), Amapá (1.222) e Roraima (1.281).