Idosos acima de 70 anos, cadastrados no Zap da Vacina, poderão procurar pontos fixos nas datas definidas a partir de amanhã conforme cronograma abaixo

Publicado: 21.03.2021

Foto: Bruno Velasco – Secom

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou cronograma de vacinação contra a Covid-19 para novas faixas etárias nesta semana. Segunda (22) e terça (23), idosos com 73 anos, que já se cadastraram pelo Zap da Vacina, devem procurar um dos sete pontos fixos de vacinação espalhados pela cidade. Na terça-feira (23) e quarta-feira (24) é a vez dos idosos com 72 anos. Quarta (24) e quinta-feira (25) são os dias para pessoas com 71 anos se imunizarem. Já os cadastrados com idade de 70 anos podem se digirir aos pontos fixos na quinta (25) e sexta-feira (26) para tomarem a primeira dose da vacina.

Os pontos fixos de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8 horas às 16 horas. São: unidades de saúde do JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado; Banco de Leite; CMTT; Ginásio Internacional Newton de Faria; e Ginásio da UniEvangélica.

A diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia, recomenda que as pessoas procurem alternativas ao Ginásio Newton de Faria para evitar filas, já que os demais pontos têm registrado menor procura. Além disso, Mirlene alerta para casos de idosos que tenham contraído coronavírus. “Quem teve Covid nos últimos 30 dias, deve aguardar mais tempo antes de tomar a vacina”, explica. Para pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou de hemodiálise, é preciso ter autorização médica para tomar a dose.