Publicado em 25/03/2021 – Por Jonas Valente – Repórter da Agência Brasil – Brasília

O Brasil passou dos 100 mil casos de covid-19 registrados em 24 horas. Com 100.158 novos diagnósticos confirmados, o total de pessoas atingidas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia alcançou 12.320.169. Ontem, o total de pessoas infectadas estava em 12.220.011.

O número de mortes registradas entre ontem e hoje foi de 2.777. A soma de pessoas que não resistiram subiu para 303.462. Ontem, o Brasil passou a marca das 300 mil mortes por covid-19, com 300.685 óbitos. Ainda há 3.530 mortes em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.

A nova marca está na atualização diária do Ministério da Saúde, publicada na noite desta quinta-feira (25). O balanço é produzido com as informações coletadas pelas autoridades estaduais e locais de saúde sobre casos e mortes provocados pela covid-19.

O número de pessoas recuperadas chegou a 10.772.549. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.244.158.

Estados

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (69.503), Rio de Janeiro (35.563), Minas Gerais (22.571), Rio Grande do Sul (17.941) e Paraná (14.750). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.217), Amapá (1.258), Roraima (1.303), Tocantins (1.885) e Alagoas (3.421).

Vacinação

Até o início da noite de hoje, haviam sido distribuídos 33,9 milhões de doses de vacinas. Deste total, foram aplicados 16,2 milhões de doses, sendo 12,4 milhões da primeira dose e 3,8 milhões da segunda dose.

