Publicado: 25.03.2021

Lote semanal encaminhado pelo Ministério da Saúde chega nesta sexta-feira (26/03), às 8h15. Além de dar continuidade à vacinação de idosos, 5% desses imunizantes serão destinados às forças de segurança pública e salvamento, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas civis municipais. Secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino concederá entrevista coletiva na Central Estadual de Rede de Frio, às 8h40

O Governo de Goiás recebe, nesta sexta-feira (26/03), uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde (MS). Ao todo, foram destinadas 119,2 mil doses para o Estado. Deste quantitativo, 94 mil são da CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan; e 25,2 mil do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão é de que os imunizantes cheguem às 8h15 no Aeroporto Internacional de Goiânia. Após o desembarque, os imunobiológicos seguirão para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, também na capital, onde serão recebidos pelo secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, que concederá entrevista coletiva às 8h40. Além de idosos, esta etapa também contemplará as forças de segurança pública e salvamento.

O lote recebido será utilizado para dar continuidade à vacinação de pessoas da terceira idade, conforme a faixa etária de não imunizados de cada município, reduzindo gradativamente a faixa etária. A escolha deste público segue determinação do governador Ronaldo Caiado de priorizar a população mais vulnerável na vacinação contra a Covid-19, visto que os dados epidemiológicos apontam que o número de casos graves, internações e óbitos, neste grupo, é elevado.

Além disso, conforme a resolução nº 30 da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Goiás (CIB), publicada no Diário Oficial de quarta-feira (24/03), foi aprovada a destinação de vacinas contra Covid-19 aos trabalhadores das forças de segurança e salvamento no Estado de Goiás, incluindo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e guardas civis municipais. Neste caso, serão encaminhados 5% do total de doses recebidas pelo governo estadual. O critério de imunização, segundo o documento, considera trabalhadores em atividade e por ordem decrescente de idade.

Após conferência da quantidade enviada pelo MS, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) inicia, na próxima segunda-feira (29/03), a distribuição das vacinas para aplicação da primeira dose a todas as 18 Regionais de Saúde, inclusive para as mais distantes, localizadas em Posse e Campos Belos. Após esta etapa, os imunobiológicos serão repassados aos 246 municípios para que as prefeituras, via secretarias municipais de Saúde, continuem com a execução da campanha em seus territórios.

Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+