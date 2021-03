Número de leitos de enfermaria salta para 109. Unidade de referência vai atender região sul e desafogar a UPA da Vila Esperança

Publicado: 25.03.2021

Foto: Bruno Velasco

O trabalho de enfrentamento à pandemia em Anápolis não para. A partir desta quarta-feira, 24, a Prefeitura passa a contar com mais 10 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes de Anápolis em tratamento da Covid-19 e a unidade de saúde da Vila União – uma das cinco que são referência em atendimento às pessoas com sintomas da doença – começa a funcionar 24 horas.

Os novos leitos estão instalados no Hospital Geriátrico Alfredo Abrahão que foi inaugurado no dia 15 de março com 20 de leitos de UTI, chegando a 93 o total destes leitos exclusivos para o município. Agora, com mais novos 10 de enfermaria, Anápolis passa a contar com 109.

Para atendimento aos sintomas, a cidade ganha mais uma unidade 24 horas na parte sul, sendo um contraponto ao Parque Iracema na região norte – que já funciona nesse horário – e desafogando a Unidade de Pronto Atendimento Alair Mafra (UPA) da Vila Esperança que é porta aberta para todo atendimento clínico e também para cerca de 69 municípios que compõem a macrorregião Centro-Norte do Estado, da qual Anápolis é cidade pólo.

A rede municipal de saúde ainda conta com as unidades de referência do Coronavírus (URC) no Recanto do Sol, Bairro de Lourdes e São José que funcionam todos os dias das 7h às 22h.

Unidades de Referência do Coronavírus:

Parque Iracema (todos os dias 24h)

Avenida dos Palmares S/N.

Parque Iracema

(62) 3902-2400

Vila União (todos os dias 24h)

Travessa 07, esquina com Avenida Lídia Fernandes

Conjunto Habitacional Vila União

(62) 3902-1518

Bairro de Lourdes (todos os dias 7h às 22h)

Avenida Comercial s/n°. Bairro de Lourdes

(62) 3902-2046

São José (todos os dias 7h às 22h)

Praça Joaquim Xavier de Almeida s/n

(62) 3902-2729

Recanto do Sol (todos os dias 7h às 22h)

Avenida do Estado S/N Recanto do Sol

(62) 3902-2675