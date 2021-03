Os cadastrados devem se dirigir a um dos pontos fixos que ganharam o reforço da unidade de saúde Santa Maria de Nazareth

Publicado: 29.03.2021

Foto: Bruno Velasco – Secom

Idosos de novas faixas etárias começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Anápolis. A partir de segunda-feira, 29, aqueles com idade acima de 67 anos devem se dirigir a um dos pontos fixos para tomar a primeira dose do imunizante. Lembrando que quem precisa da segunda dose deve observar a data limite no cartão de vacinas e também se dirigir a um dos postos.

Os pontos fixos de vacinação ganharam reforço com a unidade de saúde Santa Maria de Nazareth. Os outros são: unidades de saúde do JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado; Banco de Leite; CMTT; Ginásio Internacional Newton de Faria; e Ginásio da UniEvangélica. Todos os oito locais funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h.

A diretora de Vigiância em Saúde, Mirlene Garcia, recomenda que as pessoas procurem alternativas ao Ginásio Newton de Faria para evitar filas, já que os demais pontos têm registrado menor procura.

Mirlene ainda alerta para casos de idosos que tenham contraído coronavírus. “Quem teve Covid nos últimos 30 dias, deve aguardar mais tempo antes de tomar a vacina”, explica. Para pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou de hemodiálise, é preciso ter autorização médica para tomar a dose.

Cadastro

Ao longo da semana, conforme a chegada de novas doses, outras faixas etárias serão liberadas. O cadastro está liberado para pessoas acima de 60 anos e pode ser feito pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Através do sistema, o usuário informa os dados pessoais e anexa foto dos documentos (CPF, RG ou CNH, comprovante de residência de Anápolis e Cartão SUS) nos campos indicados. Ao final do cadastro, é gerado um número de protocolo que a pessoa deve apresentar no dia da vacinação com um documento pessoal de identificação.

Para garantir o acesso ao cadastro de todos dentro da faixa etária, o ZAP da Vacina será mantido e pode ser acessado no endereço anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/.

