Publicado: 29.03.2021

Foto: Bruno Velasco – Secom

Com mais de 43 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 até aqui e mais de 4 mil doses aplicadas somente nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Anápolis abre mais uma faixa etária para imunização: idosos de 65 anos cadastrados no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar ou pelo Zap da Vacina. Eles devem procurar um dos pontos fixos a partir desta terça-feira (30).

Para atender a demanda, foram ampliados para oito os pontos de vacinação: unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado; Banco de Leite; CMTT; Ginásio Internacional Newton de Faria; e Ginásio da UniEvangélica. Quem já está na data de receber a segunda dose, conforme o cartão de vacinas, também deve procurar um dos locais.

É importante ressaltar que a pessoa que teve a doença deve aguardar no mínimo 30 dias para receber a vacina e pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou de hemodiálise, precisam ter autorização médica para tomar a dose.

O cadastro está liberado para pessoas acima de 60 anos e pode ser feito pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar. Através do sistema, o usuário informa os dados pessoais e anexa foto dos documentos (CPF, RG ou CNH, comprovante de residência de Anápolis e Cartão SUS) nos campos indicados. Ao final do cadastro, é gerado um número de protocolo que a pessoa deve apresentar no dia da vacinação com um documento pessoal de identificação.

Para garantir o acesso ao cadastro de todos dentro da faixa etária, o ZAP da Vacina está mantido e pode ser acessado no endereço anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/.

