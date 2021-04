Até 30 de abril, contribuinte (pessoa física ou jurídica) pode fazer doação ao Fundo para Infância e Adolescência, o FIA

Publicado: 01.04.2021

O futuro de crianças e adolescentes que enfrentam realidades extremas, como o abandono e o abuso, pode ser transformado com a sua ajuda. Doando parte de seu Imposto de Renda ao Fundo para Infância e Adolescência (FIA), você beneficia projetos sociais realizados em Anápolis para oferecer novas perspectivas a menores que lidam desde muito cedo com esse difícil contexto social.

Os contribuintes têm até dia 30 de abril para doar ao Fundo o valor de até 3% do Imposto de Renda 2020, em caso de pessoa física, e 1%, se for pessoa jurídica. A doação é prevista na Lei nº 8.069/90 e não traz ônus a quem colabora. De forma simples, os valores doados podem ser abatidos no imposto de renda devido.

As crianças e adolescentes atendidas pelos projetos sociais beneficiados pelo FIA terão a oportunidade de participar de atividade culturais, artísticas e educacionais, que contribuem para a formação dos pequenos cidadãos. A Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura está mobilizada para fortalecer a captação de doações, considerando que essas políticas são voltadas para a população de Anápolis.

“A vida de muitas crianças e adolescentes pode ser impactada com esse gesto. Dada a importância da causa, a colaboração de todos, que não traz nenhum prejuízo ao doador, é uma maneira muito fácil de contribuirmos para uma sociedade melhor”, destaca Sonja Maria Lacerda, secretária municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

Saiba como doar para FIA

Facebook Twitter Google+