Publicado: 03.04.2021

Foto: Bruno Velasco – Secom

Com mais de 55 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 em idosos com idade igual ou superior a 63 anos e profissionais de saúde da linha de frente no combate à doença, Anápolis se torna destaque no Estado de Goiás, sendo a primeira a contemplar essa faixa etária e aplicando todas as doses enviadas do imunizante para o município, com média nos últimos dias de 4.500 pessoas – previamente cadastradas – recebendo a vacina diariamente. A força-tarefa de vacinação organizada pela Prefeitura para este feriado tornou possível a aplicação de todas as doses que ainda estavam em estoque.

Agora, a Prefeitura de Anápolis aguarda a chegada de novas doses dos governos federal e estadual para retomar a vacinação, que é feita de segunda a sexta em oito pontos fixos. A vinda de mais uma remessa, prevista para segunda-feira, 05, também vai definir se é possível baixar a faixa etária para novas aplicações. Todas as informações sobre o retorno da imunização serão divulgadas pelos canais de comunicação oficiais do município nas redes socais (Facebook e Instagram) e no site anapolis.go.gov.br.

Enquanto isso segue o cadastro de pessoas acima de 60 anos que pode ser feito pelo site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar. Através do sistema, o usuário informa os dados pessoais e anexa foto dos documentos (CPF, RG ou CNH, comprovante de residência de Anápolis e Cartão SUS) nos campos indicados. Ao final do cadastro, é gerado um número de protocolo que a pessoa deve apresentar no dia da vacinação com um documento pessoal de identificação.

Para garantir o acesso ao cadastro de todos dentro da faixa etária, o ZAP da Vacina está mantido e pode ser acessado no endereço anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura/.

