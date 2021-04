Procon realizou pesquisa em diversos estabelecimentos de Anápolis e sugere internet como aliada na busca por preços

Publicado: 03.04.2021

A equipe do Procon Anápolis percorreu vários estabelecimentos do município para comparar preços de dois produtos que tendem a ser bastante procurados nos próximos dias: peixe e ovos de Páscoa. Quem quiser economizar, vale a pena gastar sola de sapato. A diferença do mesmo produto entre um estabelecimento e outro pode chegar a 122% e 55%, respectivamente. O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 24 de março.

Entre os peixes, o lambari, foi o que apontou a maior variação de preço. Enquanto num estabelecimento comercial, o quilo foi encontrado a R$ 18, em outro ponto da cidade, o alimento estava sendo vendido a R$ 40 o quilo. Foram pesquisados oito pontos comerciais, gerando um valor médio do quilo de lambari de R$ 33,60.

O bacalhau do porto também apresentou forte diferença de preços. O menor valor encontrado do quilo foi de R$ 55,90. O maior valor foi de R$ 119,90. “Isso prova que vale a pena o consumidor pesquisar antes de sair de casa. Atualmente, temos sites e redes sociais que podem fazer com que esse serviço seja facilitado e não gere gasto em vários deslocamentos ou mesmo perda de tempo para o consumidor”, ressalta o diretor do Procon, Wilson Velasco.

Já a diferença de preços entre os ovos de Páscoa, nos seis supermercados pesquisados, não foi tão alta quanto do peixe – mas o que não exclui a necessidade de pesquisar para economizar. Prova disso, é o valor vendido do Lacta Diamante Negro 176 gramas. Ele pode ser encontrado entre R$ 44,90 e R$ 28,99 – diferença bruta de R$ 15,91.