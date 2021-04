Serviço de reperfilamento oferecido pela instituição financeira beneficia correntistas goianos que tenham débitos a partir de R$ 1 mil. Acordo intermediado pela Secretaria da Retomada permite que clientes adimplentes ou com atraso de até 14 dias acessem oportunidade on-line ou presencialmente nas agências

Publicado: 06.04.2021

O Governo de Goiás firmou, nesta segunda-feira (05/04), uma parceria com o Banco do Brasil (BB), para que empresários possam solicitar a ampliação do prazo de pagamento de dívidas a partir de R$ 1 mil, desde que estejam com pagamento em dia ou em atraso de até 14 dias. O recurso já está disponível em todas as agências do banco em Goiás e também pode ser acessado por micro e pequenos empresários que tenham conseguido crédito aprovado pelo banco.

O secretário da Retomada, César Moura, participou das negociações para a concretização do acordo e ressaltou a importância de parcerias que visam o emprego. “Esta é mais uma iniciativa de preocupação do governador Ronaldo Caiado na preservação dos empregos e dos negócios, principalmente, os de pequeno porte”, comentou Moura.

O gerente de Negócios de Pessoa Jurídica do Banco do Brasil, em Goiás, Tocantins e Distrito Federal, Adonias Miranda, explica que não se trata de uma renegociação, mas um reperfilamento de dívida, o que melhora de imediato o fluxo de caixa do cliente. “Para apoiar as empresas na manutenção da saúde financeira no atual cenário, o Banco do Brasil será a ponte necessária para manter as finanças e negócios em normalidade, garantindo serviço seguro com qualidade e foco no cliente”, declarou Adonias.

Como acessar

O cliente do Banco do Brasil interessado em aumentar o prazo para pagamento das dívidas deve entrar em contato com a agência por telefone e, então, firmar o pedido em qualquer unidade do banco, em Goiás.

O cliente poderá solicitar o reperfilamento, também, pelo aplicativo do Banco do Brasil, caso o crédito tenha sido obtido por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), no app. Em Goiás, 4.439 empresários que solicitaram financiamento pelo programa do Governo Federal poderão reperfilar suas dívidas com o BB.

Secretaria da Retomada – Governo de Goiás