Unidade do Governo de Goiás é também a única a oferecer o método, que elimina necessidade de cirurgia no tratamento de feridas crônicas

Publicado: 06.04.2021

Ao implantar a técnica de escleroterapia com espuma densa, o Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta – HDS se torna a primeira e única instituição pública de Goiás a oferecer o serviço pelo SUS aos pacientes portadores de feridas crônicas.

O procedimento, que começou a ser oferecido na unidade do Governo de Goiás em março, tem como objetivo oferecer maior resolutividade no tratamento das feridas crônicas, em situações em que pode substituir a intervenção cirúrgica.

A diretora técnica do HDS, Lívia Evangelista da Rocha Aguilar, explica que a maioria dos pacientes portadores de feridas crônicas de origem venosa tem risco para cirurgia, e que, além de ajudar na cicatrização, o novo método também pode substituir o procedimento cirúrgico.

A escleroterapia com espuma densa é um método caracterizado pela utilização de um esclerosante (medicamento polidocanol), introduzido na veia a ser tratada, com auxílio de um aparelho de ultrassom. A espuma é obtida ao misturar o esclerosante líquido com ar, oxigênio ou dióxido de carbono, que é injetado nas veias varicosas doentes.

A técnica foi aprovada pelo Ministério da Saúde, para ser realizada por meio do SUS, para fins não estéticos, em 2017. O procedimento dura em média 45 minutos e é realizado por um cirurgião vascular, com auxílio de um profissional de enfermagem. Antes, o tratamento disponível na rede pública era a cirurgia.

Brasiliano Rodrigues de Morais foi o primeiro paciente HDS a utilizar o serviço. Para ele, o procedimento significa tranquilidade, pois tinha indicação de cirurgia. “Achei muito boa a iniciativa da unidade em implantar o serviço. Só em saber que não precisarei passar por cirurgia, me alegra muito”, comemora.

Neste primeiro momento, o serviço, oferecido 100% pelo SUS, é voltado apenas para os pacientes já em tratamento das lesões crônicas no Ambulatório de Feridas Crônicas do HDS. Mas a instituição pretende ampliar o atendimento a outros pacientes.

