Objetivo é incentivar doação por parte das pessoas que forem vacinar. Cestas básicas com alimentos arrecadados serão entregues a famílias em estado de vulnerabilidade

Publicado: 07.04.2021

O programa Voluntários de Coração, da Prefeitura de Anápolis, está lançando a campanha “Vacina Solidária”, para arrecadação de alimentos não perecíveis. De agora em diante, os pontos fixos de vacinação contra a Covid-19, espalhados pela cidade, funcionarão também como postos de coleta. A ideia é que pessoas da faixa etária liberada para tomar a primeira ou segunda dose da vacina doem, no ato da vacinação, um quilo de alimento (exceto sal e fubá).

A contribuição não é obrigatória para vacinar, mas a primeira-dama do município, Vivian Naves, acredita que doar é uma oportunidade para quem recebe a vacina também demonstrar o cuidado com a vida do próximo. “Queremos incentivar a população a contribuir com ações que ajudem a garantir a segurança alimentar das muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, afetadas pela crise causada pela pandemia de Covid-19”, explica Vivian.