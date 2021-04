O complexo soja foi o principal destaque, com quase 75,6% das exportações do setor no mês passado

Publicação: 08.04.2021

Em março deste ano, o setor agropecuário foi responsável por 82,8% do total exportado por Goiás, somando quase 817,6 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Comex Stat do Ministério da Economia e compilados pela Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Ao todo, o Estado registrou 986,5 milhões de dólares em exportações.

O principal destaque do agro foi o complexo soja, com quase 75,6% das exportações do setor e mais de 618 milhões de dólares. Já o complexo carne alcançou 16,1% do que foi exportado pelo segmento, somando mais de 131,7 milhões de dólares. Entre os produtos deste complexo, a carne bovina registrou mais de 97 milhões de dólares, resultando em 11,8% das exportações, enquanto a carne de frango foi responsável por mais de 30 milhões, com 3,67% das exportações.

O complexo sucroalcooleiro, couros e milho, responderam, respectivamente, por 2,46% (20 milhões de dólares), 1,89% (15,4 milhões de dólares) e 1,30% (10,6 milhões de dólares) das exportações do agro no mês passado.

Acumulado

Em relação ao acumulado do ano, ou seja, nos meses de janeiro a março de 2021, a agropecuária contribuiu com 74,5% das exportações totais em Goiás, com mais de 1,3 bilhão de dólares. O complexo soja responde por 56% do total exportado nestes meses, com 729 milhões de dólares. Enquanto isso, o complexo carnes foi responsável por 26,56%, com mais de 345,5 milhões de dólares.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, apesar dos atrasos na colheita da soja, por causa do excesso de chuvas nos meses de fevereiro e março, a oleaginosa foi o grande destaque das exportações do mês passado e também no acumulado de 2021. “É um produto que tem mostrado a força da agropecuária goiana, seja dentro da porteira, ou seja, no campo, ou fora dela, por meio da importância da soja para a exportação do nosso Estado. Esse resultado significa mais trabalho e renda para a população, além de movimentar a economia estadual”.

