Da nova remessa, 30% serão destinados à imunização de trabalhadores da saúde, 5% às forças de segurança pública, e o restante para idosos. “Trabalhamos para conseguir cada vez mais vacinas”, diz governador Ronaldo Caiado ao recepcionar o 12º lote enviado pelo governo federal. Imunizantes, que estão na Central Estadual de Rede de Frio, começam a ser distribuídos aos municípios goianos nesta quinta-feira (08/04)

Publicado: 08.04.2021

O Governo de Goiás recebeu, na manhã desta quinta-feira (08/04), mais 136.350 doses de vacinas contra a Covid-19. Este é o 12º lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS) a Goiás desde o início do Plano Nacional de Imunização (PNI). O governador Ronaldo Caiado, presente na Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia, e garantiu que eles começam a ser distribuídos aos 246 municípios goianos nesta quinta-feira, após conferência da remessa pelos técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO).

“Com os novos imunizantes, vamos atender o residual da área de saúde e também os 5% na área de segurança pública. Outra parte vai para vacinação de idosos”, explicou Caiado, durante coletiva aos veículos de imprensa.

Das 136.350 doses, 59,6 mil são da CoronaVac e 76.750 do consórcio AstraZeneca. Conforme documento do Ministério da Saúde, 49.256 imunizantes serão destinados para aplicação da primeira dose e 87.094 para a segunda. De Goiânia os imunizantes seguem ainda hoje para as 18 Regionais de Saúde, que farão a distribuição para os municípios.

A reserva de 30% para imunizar profissionais de saúde foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (06/04), após deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores da saúde do Estado e município. A meta é atingir, de forma gradativa, 100% de cobertura vacinal ao grupo prioritário que atua na linha de frente para enfrentamento ao coronavírus.

Desde o início da campanha de vacinação, dos 206 mil profissionais de saúde que atuam na linha de frente, 58% foram imunizados em Goiás. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, para ser vacinado, é necessário estar em pleno exercício de suas atividades. “São para profissionais da ativa, não são para aposentados ou àqueles que estão afastados”, alertou o secretário.

Vacinação

Durante a coletiva de imprensa, o governador Ronaldo Caiado voltou a defender o Plano Nacional de Imunização (PNI). “Estamos trabalhando para conseguir cada vez mais vacinas”, afirmou.

Segundo levantamento oficial realizado pela SES-GO, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 imunizantes contra Covid-19, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca. Desse total, boletim divulgado pela SES-GO na quarta-feira (07/04), aponta a aplicação de 706.233 vacinas, sendo 140.557 delas, como segunda dose.

Investigação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO) em parceria com a Polícia Federal (PF) investiga os lotes de vacinas que foram encontrados com dois homens que vendiam o material em Goiânia e Senador Canedo, na Região Metropolitana. Os dois suspeitos foram presos nesta quarta-feira (07/04). Com um deles, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu 20 frascos com 200 doses de imunizantes.

“Todas as forças de segurança pública trabalham para saber de onde essas pessoas desviaram os lotes”, afirmou Caiado. O governador também pediu empenho de prefeitos e secretários municipais de saúde para que aumentem a fiscalização das vacinas e atualizem junto ao Ministério da Saúde as doses que já foram aplicadas em seus municípios.

Foto: Wesley Costa e Cristiano Borges

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás