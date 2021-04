Interlocução em prol da Sociedade Anapolina

Neste momento de reflexão sobre os caminhos políticos do Estado de Goiás, o Republicanos Anápolis, certo de poder contribuir de forma cidadã com o bem-estar de todos os goianos, reafirma o seu compromisso com a população anapolina.

A condução do partido em Anápolis firma-se em uma sólida base construída por intermédio da contribuição de seus vereadores, Cleide Hilário e Reamilton Espíndola, de seus deputados, Jeferson e João Campos, e, ainda, com a contribuição do pensar de toda a Executiva Municipal.

Cabe esclarecer que as estratégias orientadoras em outros municípios, em especial na Capital Goiânia, devem ser respeitadas por serem legítimas e por endossarem o compromisso do Partido REPUBLICANOS em favor dos anseios da sociedade – a verdadeira protagonista das pautas de todas as nossas discussões partidárias.

Por fim, ressalta-se que o Partido REPUBLICANOS é um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano.

Que Deus abençoe a todos nós!

Executiva do Republicanos Anápolis

9 de abril de 2021