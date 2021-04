Repasse inclui 220 viaturas para Polícia Militar e 95 para Civil, 67 viaturas e três ônibus para transporte de presos para Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Também foram disponibilizados pistolas, coletes balísticos e smartphones para trabalho dos policiais

Publicado: 11.04.2021

O governador Ronaldo Caiado fez a entrega de mais de 400 novas viaturas e equipamentos, nesta sexta-feira (09/04), para profissionais que integram as forças de segurança. O ato foi realizado após a apresentação do balanço que apontou reduções expressivas nos índices de criminalidade em Goiás, e contou com a participação do vice-governador Lincoln Tejota e do titular da SSP, Rodney Miranda, além de dirigentes e autoridades policiais.

“Antigamente, o cidadão que cometia um crime andava ao lado do policial porque não tinha espaço atrás. Hoje, aquelas peruas já facilitam o transporte, tem uma parte específica para que o meliante seja colocado separadamente dos policiais, evitando acidentes, situações graves que podem ocorrer”, disse o governador.

Durante discurso, Caiado foi enfático ao dizer que, agora, o Estado tem independência moral e que há liberdade para os policiais prenderem quem quer que seja. “Chefe de quadrilha não tem proteção em Goiás. São eles os responsáveis pela disseminação da criminalidade e foram eles que vocês estiveram, sem dúvida nenhuma, combatendo com independência, com coragem”, destacou.

“Estamos executando muitas ações de governo, que passarão a ser políticas de Estado. Tenho a convicção de que a mudança que estamos promovendo não tem retorno, ela ficará de legado para todos”, afirmou o vice-governador Lincoln Tejota.

Dotadas de tecnologia de ponta e adequadas às funções a que se destinam, as novas viaturas vão proporcionar mais conforto e, principalmente, segurança para que o policial possa executar o trabalho, com garantia da integridade física, resultando em mais qualidade nos serviços prestados à população.

“Em Goiás, bandido não cresce”, reafirmou o governador. “Temos uma segurança pública integrada, com a pura capacidade de inteligência, com um nível de profissionalismo ímpar e que é referência nacional. Tenho orgulho de ser comandante-em-chefe da melhor polícia do país”, assinalou.

“Nós aumentamos a quantidade e a qualidade, e conseguimos uma redução expressiva no custeio, no preço dessas viaturas. Isso é para valorizar também o nosso time de gestão, que dá respaldo para que a gente possa ter uma atuação firme nas ruas”, salientou o titular da SSP, Rodney Miranda, que saudou Caiado pelo “apoio incondicional e liberdade que, hoje, nós temos para poder desempenhar nossas funções”.

Rodney celebrou as entregas e fez questão de destacar que as viaturas, além de muito mais confortáveis e seguras, foram adquiridas por um valor muito mais vantajoso para o Estado.

Frota nova

O repasse inclui 220 viaturas para a Polícia Militar e 95 para a Polícia Civil; 67 viaturas e três ônibus para transporte de presos para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), obtidos por meio de termo de doação celebrado por intermédio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública; oito viaturas para o Procon Goiás; três para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica e 14 para a SSP.

A iniciativa visa a renovação da frota utilizada pela Segurança Pública de Goiás, que envolve um total de 2.689 viaturas, que serão entregues gradualmente até julho deste ano. Desde o início, a atual administração estadual já repassou mais de 400 viaturas às instituições policiais de Goiás.

“Não tem mais porta-malas, dentro dos novos princípios que regem os Direitos Humanos. O policial militar vai ter mais tranquilidade para trabalhar e desenvolver um belíssimo serviço que tem feito nos 246 municípios do nosso Estado”, ressaltou coronel Renato Brum, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). Além dos benefícios já mencionados, a renovação da frota vai proporcionar economia aos cofres públicos. Só na manutenção dos novos veículos, a redução com gastos será de mais de R$ 1,8 milhão por mês, e de mais de R$ 22 milhões por ano.

Equipamentos

Para a Polícia Civil, foram destinados coletes balísticos, novas pistolas, e smartphones. “São equipamentos que reportam imediatamente a materialização daquele delito com qualidade, [o que] diminui o prazo da investigação”, ponderou o delegado-geral Alexandre Pinto Lourenço.

À corporação foram destinadas 481 pistolas Sig Sauer P320, calibre 9 milímetros. O valor da aquisição é de R$ 1.237.083,90, com recursos do Tesouro Estadual. Também 600 coletes balísticos, orçados em R$ 685.700,00, recursos de convênio federal; e ainda 600 aparelhos smartphones, adquiridos por meio de renovação de contrato com operadora de telefonia. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica foi contemplada com 30 tablets, no valor de R$ 36.600,00, equipamentos adquiridos por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e Ministério da Justiça e Segurança Pública.

À Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) foram entregues 393 transceptores de rádios portáteis, tipo 1, com custo de R$ 688.847,89, verba oriunda de convênio firmado pelo Governo de Goiás com o Governo Federal. Recebeu ainda 240 pistolas – 199 calibre ponto 45 e 41 calibre ponto 40 S&W -, que custaram R$ 641.528,52.

Leitura

Nas entregas de hoje ainda foi contemplado o Programa de Remição de Pena pela Leitura (PRPL), realizado em parceira com o Poder Judiciário goiano, Ministério Público de Goiás (MP-GO), a DGAP e a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), além de pessoas da comunidade.

Por meio da SSP e DGAP, o Governo de Goiás entregou 30.778 livros literários, doados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), avaliados em R$ 142.194,36. Ao todo, 99 unidades prisionais de Goiás serão beneficiadas com os livros, que incluem clássicos da literatura brasileira.

Participaram da solenidade o comandante-geral do Corpo de Bombeiros (CBMGO), coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos; o diretor-geral de Administração Penitenciária, tenente coronel Franz Augusto Marlus Rasmussen Rodrigues; os superintendentes Marcos Egberto (Polícia Técnico-Científica) e Allen Viana (Proteção aos Direitos do Consumidor do Estado de Goiás – Procon Goiás); o subcomandante-geral da PM-GO, coronel André Henrique Avelar de Sousa; e o chefe do Estado Maior da PM-GO, coronel PM Evenir da Silva Franco Júnior.

Fotos: Cristiano Borges e Júnior Guimarães

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás