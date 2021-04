Estrutura passa por reforma a partir desta segunda-feira, dia 12. Até que as obras sejam concluídas, usuários que agendaram emissão de Identidade podem se dirigir para unidade Anápolis Sul para confecção do documento

Publicado: 12.04.2021

Os atendimentos na unidade Vapt Vupt localizada no Anashopping, em Anápolis, foram suspensos temporariamente a partir desta segunda-feira (12/04). A interrupção é temporária e ocorre em razão do início de obra de reparos estruturais na agência, que deve durar cerca de 40 dias.

Os documentos emitidos na unidade do Anashopping como Identidade e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), serão deslocados para a agência Anápolis Sul. O resgate não precisa ser agendado.

Usuários que haviam agendado emissão de Identidade durante o período de duração das obras, devem comparecer no mesmo horário marcado na unidade Anápolis Sul. É necessário apresentar o comprovante de agendamento.

Os demais atendimentos devem ser agendados novamente pelos usuários quando os serviços forem retomados no Anashopping, ou na outra unidade localizada no município.

Atendimentos no Vapt Vupt são realizados somente por meio de agendamento prévio, para que não haja aglomerações no interior das agências, por meio do portal www.vaptvupt.go.gov.br/

