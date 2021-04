Fonte: Prefeitura de Anápolis, publicado em 15.04.2021

Após seguir decreto estadual por 28 dias, Anápolis volta a seguir a matriz de risco definida em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, publicada em 18 de fevereiro, associada a um conjunto de protocolos locais que estabelece, por área, o funcionamento de atividades na cidade. Com taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%, o município encontra-se em nível moderado.

O decreto, publicado em edição extraordinária do Diário Oficial desta quarta-feira, 14, estipula o horário de abertura do comércio em geral, de segunda a sexta, das 9 horas às 20 horas, e ainda o funcionamento de bares e restaurantes, que podem realizar atendimento presencial com até 30% da capacidade até as 22 horas, todos os dias.

Veja a seguir, um resumo do documento:

ESCOLAS MUNICIPAIS

Particulares: Podem funcionar com 30% da capacidade.

Municipais: Continuam no sistema de ensino online por decisão da Secretaria Municipal de Educação.

COMÉRCIO EM GERAL

Funcionamento em horário estendido, das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira.

BARES E RESTAURANTES

Podem funcionar com 30% da capacidade, todos os dias, até as 22h. Após este horário, delivery e drive-thru estão liberados.

CULTOS RELIGIOSOS

Podem acontecer com 30% da capacidade máxima de pessoas.

EVENTOS PRIVADOS

Liberados com no máximo 50 pessoas.

PARQUES E PRAÇAS

Proibido o uso de brinquedos, academias ao ar livre, parquinhos e espaços esportivos.

FEIRAS LIVRES

Liberadas seguindo protocolos sanitários específicos.

SHOPPINGS

Funcionamento apenas de segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, com lotação máxima de 1000 pessoas.

ESPAÇOS ESPORTIVOS

Funcionamento com no máximo 14 pessoas e utilizando 50% da quantidade de quadras.

CLUBES RECREATIVOS

Funcionamento liberado apenas para atividades desportivas e de ensino de esportes.

ACADEMIAS

Uma pessoa para cada 4 metros quadrados, com limite máximo de 200 pessoas.

CURSOS LIVRES

Liberados com 30% da capacidade, das 7h às 22h.

