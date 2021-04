Acolhimento, atendimento psicológico e orientações jurídicas fazem parte de serviços oferecidos pelo Centro de Referência Estadual da Igualdade Racial (Crei). Consultas são agendadas pelos telefones (62) 98306-0191 e (62) 3201-7489

Publicado: 20.04.2021

O enfrentamento ao racismo é um trabalho permanente do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds). Para acolher, garantir o suporte psicológico e as orientações necessárias no campo jurídico, o Centro de Referência Estadual da Igualdade Racial (Crei) mantém atendimento diário às vítimas de racismo, LGBTfobia e violência doméstica.

Durante a pandemia, os agendamentos para as consultas são feitos pelos telefones (62) 98306-0191 e (62) 3201-7489. “Após a primeira avaliação, as vítimas são encaminhadas para o tratamento no próprio Crei ou com profissionais especializados”, explica a superintendente da Mulher e da Igualdade Racial da Seds, Rosi Guimarães.

Segundo a psicóloga do Centro de Referência, Heloísa de Castro, o atendimento proporciona o fortalecimento das vítimas de racismo para que elas consigam resolver o caso. “Isso ameniza o sentimento de injustiça, e serve para demonstrar às outras pessoas que o agressor está errado e que, por isso, deve responder pelo seu crime”, observa.

Fonte: Seds – Governo de Goiás

