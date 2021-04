Boletim Informativo (atualizado em 21/04/21 às 15h08)

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Divulgados nesta quarta-feira, 21, os seguintes óbitos de pacientes moradores de Anápolis por Covid-19, com datas registradas nos dias 19 e 20/04:

Um homem de 70 anos que faleceu no dia 19; e dois homens, 63 e 70 anos, que faleceram no dia 20.

Dos 34.897 casos confirmados, 29.969 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 70 casos, sendo 28 do sexo feminino, com idade entre 03 e 84 anos, e 42 do sexo masculino de 04 a 92 anos.

