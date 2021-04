Excepcionalmente nos dias 24 e 25 de abril, 1º e 2 de maio, estabelecimentos que fechavam aos finais de semana poderão abrir ao público

Publicado: 23.04.2021

Em Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde a ser publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 23, a Prefeitura de Anápolis libera, excepcionalmente, o funcionamento do comércio e serviços em geral neste fim de semana e no próximo. Ou seja, nos dias 24 e 25 de abril, 1º e 2 de maio, os estabelecimentos poderão abrir. A medida é para impulsionar a economia.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola, os dados epidemiológicos e de ocupação de leitos hospitalares apontam redução tanto de casos confirmados, quanto de internações, o que permite ao município liberar esse funcionamento, respeitando os protocolos de prevenção da Covid-19, para auxiliar os setores mais afetados economicamente pela pandemia.

Mas o enfrentamento ao coronavírus continua e é fundamental garantir os cuidados, inclusive porque a matriz de risco é analisada diariamente e adotada conforme ocupação de leitos. “Importante lembrar que a fiscalização será mantida e que a Prefeitura aposta na colaboração de todos para este equilíbrio entre a saúde e o comércio. Por isso, mantenha o distanciamento social e os hábitos de higiene para evitar a contaminação”, orienta o secretário.

Funcionamento do comércio e serviços em geral

