Goiás tem 14.522 mortes e 541.034 infectados

Publicado: 26.04.2021

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 541.034 casos de coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 515.991 pessoas recuperadas e 14.522 óbitos confirmados. No Estado, há 433.860 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 263.946 casos.​

Com os 14.522 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, significa uma taxa de letalidade de 2,69%. Há 278 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Doses aplicadas

Em Goiás foram aplicadas 843.461 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 366.416 pessoas. Esses dados são preliminares e foram coletados no portal Localiza SUS, do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado já recebeu 1.665.280 doses de imunizantes, sendo 1.208.080 da CoronaVac e 457.200 da AstraZeneca.

Painel Covid-19

O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.