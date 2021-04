Desafio pós-pandemia para os pequenos e grandes empresários será o de se reinventarem

Publicado: 29.04.2021

Os microempreendedores Individuais (MEI) serão agraciados neste mês de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador, com novos cursos gratuitos de qualificação profissional disponibilizados pela Prefeitura de Anápolis. Para o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão, o desafio pós-pandemia para os pequenos e grandes empresários será o de se reinventarem. “Apostamos que a forma de melhorar a produtividade é na qualificação dos empreendedores”, disse.

Os temas abordados são de gestão (atendimento ao cliente, auxiliar de recursos humanos, entre outros), de tecnologia (informática básica e avançada) e de beleza (maquiagem para iniciantes e design de sobrancelhas). Já os cursos de panificação acontecem na Panificadora Escola, antiga Faiana, entre a primeira e a terceira semana de maio. As aulas serão presenciais e realizadas sob o cumprimento dos protocolos de saúde.

A professora universitária Ana Valéria Freitas, que ministra o curso de técnicas de vendas, afirma que “todos os empreendedores individuais são vendedores e dependem de seu produto para permanecerem no mercado de trabalho, até mesmo os prestadores de serviço no atendimento ao cliente’’. A diretora de Trabalho, Emprego e Renda, Flávia Xavier, informa ainda que oito cursos online, entre eles marketing digital para empreendedores e desenvolvimento, também serão disponibilizados no mês de maio aos microempreendedores.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (62) 3902-2626 ou de forma presencial no Espaço da Oportunidade – Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. Esse local é vinculado à Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda e é responsável pelas unidades de qualificação profissional, Telecentros, Centros de Formação Profissional e das unidades do Sistema Nacional de Empregos (SINE) – Centro e Vila Jaiara. Nos últimos dois anos, foram mais de 4 mil trabalhadores qualificados.

Cursos de gestão

Técnicas de Vendas

Auxiliar de Recursos Humanos

Atendimento ao Cliente

Rotinas Administrativas

Locais: Telecentro Praça Bom Jesus e Cenfor Residencial das Flores

Cursos de tecnologia

Informática Básica

Informática Avançada

Locais: Espaço da Oportunidade, Industrial Munir Calixto e Residencial das Flores (CRAS Norte)

Cursos de beleza

Maquiagem para iniciantes

Limpeza de pele

Design de sobrancelhas

Local: Cenfor Jardim Tesouro

Cursos de panificação

Pão de leite

Pão doce de massa simples

Pão Campo com batata

Rosca de leite condensado

Local: Panificadora Escola

Cursos online

Marketing Digital para empreendedores

Matemática Financeira Para Microempreendedores Individuais (MEI)

Automaquiagem

Limpeza de Pele

Técnicas de Vendas

Informática para o Mercado de Trabalho

Excel para o Mercado de Trabalho

Desenvolvimento de Sites com Google Sites