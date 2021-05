Boletim Informativo (atualizado em 30/04/21 às 16h42)

Para mais informações sobre a situação da Covid-19 em Anápolis, em tempo real, acesse covid.anapolis.go.gov.br

Divulgados nesta sexta-feira, 29, os seguintes óbitos de pacientes moradores de Anápolis por Covid-19, com datas de registradas entre os dias 17/03 e 30/04:

Uma mulher de 59 anos que faleceu no dia 17 de março; um homem de 70 anos que foi a óbito no dia 1º de abril; um homem de 74 anos que faleceu no dia 05; um homem de 66 anos que foi a óbito no dia 19; uma mulher de 92 anos que faleceu no dia 24; três mulheres, 40, 62 e 77 anos, que foram a óbito no dia 29; e uma mulher de 70 anos que faleceu na data de hoje.

Dos 35.870 casos confirmados, 33.565 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmados 121 casos, sendo 66 do sexo feminino, com idade entre 02 e 92 anos, e 55 do sexo masculino de 02 a 89 anos.