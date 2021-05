Abertura será na Fazenda São Roque II, no município de Terezópolis de Goiás (GO), a partir das 9h deste sábado (1º/05). Expectativa é vacinar mais de 22 milhões de bovinos e bubalinos, de todas as idades, no Estado

Publicado: 30.04.2021

O Governo de Goiás abre, neste sábado (1º/05), a primeira etapa de vacinação compulsória contra a febre aftosa de bovinos e bubalinos, em todo o Estado, e contra a raiva dos herbívoros, nas espécies bovina, bubalina, equina, muar, asinina, caprina e ovina. A campanha será aberta oficialmente na Fazenda São Roque II, no município de Terezópolis de Goiás (GO), a partir das 9h, pelo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, que representará o governador Ronaldo Caiado na solenidade. O presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), José Essado Neto, também participa do evento.

A expectativa é vacinar mais de 22 milhões de bovinos e bubalinos, de todas as idades, no Estado. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne goiana para o Brasil e para os mercados externos. O período de imunização obrigatória contra a aftosa, de todos os bovinos e bubalinos, será de 1º a 31 de maio.

Serviço

Assunto: Governo de Goiás inicia campanha de vacinação contra a febre aftosa

Quando: Sábado (1º/05), às 9h

Onde: Fazenda São Roque II, Rodovia BR 153, KM 36, em Terezópolis de Goiás (indo de Goiânia a Anápolis, a entrada fica antes do pedágio. É preciso fazer o retorno antes do pedágio pois fica na margem esquerda. Entrada em frente ao Trevo de Goianápolis)

