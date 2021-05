Publicado: 04.05.2021

Em virtude de acontecimentos específicos em nossa cidade, versando sobre o uso das calçadas por toda a sociedade, concluiu-se pela necessidade de debatermos acerca da acessibilidade, haja vista o aumento da informalidade laboral que se materializa na multiplicação de comerciantes nas ruas. Em consequência, o pensamento de toda a Executiva Municipal do Republicanos esteve focado nos acontecimentos da Rua Engenheiro Portela, os quais trataram do dia a dia sobre o uso das calçadas em Anápolis.

Preservar o direito do pedestre, é uma necessidade premente, em especial o direito daqueles que têm alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Dessa forma, com o intuito de transformar nossa cidade em uma cidade próspera, acolhedora e principalmente inclusiva, a mobilidade torna-se um desafio e tema que deve ser debatido com toda a sociedade, com base nos princípios da democracia e nos direitos constitucionalmente protegidos. Cumpre ressaltar que este debate deve acontecer, sem prescindir da importância do trabalho e da renda para todos os cidadãos que buscam o comércio de rua como seu sustento e de sua família.

Com este objetivo, o Partido Republicanos, em consonância com a inciativa do vereador Reamilton Espíndola, de forma independente, foi às ruas Engenheiro Portela e General Joaquim Inácio e realizou pesquisa com cidadãos que estão diretamente ligados ao tema.

O episódio nos alertou para a necessidade do debate de ações estratégicas e multidisciplinares, em consequência dos seguintes pontos:

1) a pessoa com deficiência que apontou a precariedade das calçadas;

2) o comerciante formal que considera a competição desleal, mas que defende um espaço para o comerciante de rua;

3) a comerciante de rua que trocaria o que faz por uma trabalho com carteira assinada; e

4) o comerciante de rua, que tem uma profissão técnica, mas que, neste momento, não tem acesso ao mercado de trabalho anapolino.

Pelo exposto, o Republicanos, preocupado com o desenvolvimento de nossa Cidade e atento ao cotidiano dos anapolinos, convoca a sociedade Anapolina a engajar-se no debate, no exercício de sua cidadania, a fim de buscarmos soluções e medidas alternativas, que possam contribuir com o bem-estar de todos.

Que Deus abençoe a todos nós!

Executiva do Republicanos Anápolis

04 de maio de 2021