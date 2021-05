Esse é o tema da 8ª edição do Movimento Maio Amarelo, que terá ações voltadas à utilização de passarelas, faixas elevadas e faixas de pedestres

Publicado: 04.05.2021

O tema da edição do programa nacional de trânsito deste ano, Movimento Maio Amarelo, divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), vale como uma reflexão sobre os problemas que acontecem no trânsito de cidades de diferentes portes, mas que podem ser minimizados com duas atitudes dos condutores: respeito e responsabilidade para com o outro.

O diretor de Trânsito, Transportes e Educação, Igor Lino, explica que a ação é coordenada pelo Denatran e Detran-GO, no entanto, todos os envolvidos devem se empenhar no sentido de evitar a disseminação do coronavírus, principalmente com ações digitais para evitar aglomerações e também ampliar o alcance das campanhas por meio das redes sociais.

“Entre as ações do Maio Amarelo podemos destacar as atividades de conscientização voltadas à utilização das passarelas, faixas elevadas e faixas de pedestres, alertar os condutores para o respeito às sinalizações e cuidados com os mais vulneráveis no trânsito, colocando a palavra responsabilidade com destaque para todos os atores sociais envolvidos”, conclui.

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2009, quando foi idealizada a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, que chamava a atenção dos países para o alto número de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo.