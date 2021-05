Publicado: 06.05.2021

Exclusiva para primeira dose, 18ª remessa do Ministério da Saúde chega à 00h10, no Aeroporto Internacional de Goiânia. Lote seguirá para Central Estadual da Rede de Frio, onde será recebido pelo governador Ronaldo Caiado, que concederá entrevista coletiva à imprensa. Dessa vez, todo o imunizante é do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Nos primeiros minutos desta sexta-feira (07/05), o Governo de Goiás recebe mais 132,8 mil doses de imunizantes para avanço da vacinação contra a Covid-19 nos 246 municípios. Dessa vez, todo o imunizante será da AstraZeneca, do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O avião com a nova remessa está previsto para pousar no Aeroporto Interacional de Goiânia à 00h10. Em seguida, o carregamento será levado para a Central Estadual de Rede de Frio, também na capital, onde será recebido pelo governador Ronaldo Caiado, que concederá coletiva à imprensa no local.

Com o novo lote será possível avançar na vacinação contra a Covid-19 no Estado, pois todos os imunizantes serão destinados à primeira dose dos grupos contemplados na fase 1 de comorbidades.

Nesta etapa serão vacinadas pessoas com Síndrome de Down com 18 anos ou mais; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) com 18 anos ou mais; gestantes e puérperas com comorbidades com 18 anos ou mais; pessoas com as comorbidades definidas no Plano Nacional de Imunização de 55 a 59 anos; e pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Serviço

Assunto: Goiás recebe 132,8 mil doses de vacina contra Covid-19

Quando: Sexta-feira (07/05), à 00h10

Onde: Central Estadual de Rede de Frio, Rua 26, n. 29, Jardim Santo Antônio, Goiânia (GO)

Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás