Ocupação de leitos de UTI abaixo de 50% permite o funcionamento de mais serviços, impulsionando a economia

Publicado: 07.05.2021

A queda gradual na taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para anapolinos no enfrentamento ao coronavírus mudou o panorama de risco da doença na cidade. Conforme Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 06, a cidade passa para o risco leve com menos de 50% dos leitos de terapia intensiva ocupados, permitindo o funcionamento mais amplo de vários serviços como, por exemplo, comércio e indústria.

Segundo os dados hospitalares, publicados no portal covid.anapolis.go.gov.br, a taxa atual é de 43% dos leitos de UTI e 26% de enfermaria ocupados. Os números que são acompanhados diariamente pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e definem o cenário. “Nossa situação atual permite o risco leve, mas avaliamos todos os dias e, caso a matriz de risco seja alterada, mudaremos o panorama. Por isso é fundamental respeitar os protocolos de segurança porque o enfrentamento à pandemia continua. A fiscalização será mantida e a Prefeitura aposta na colaboração de todos para o equilíbrio entre saúde e economia”, diz o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola.

Junto a essa diminuição no percentual de internações é considerada a redução no número de casos confirmados e óbitos e a vacinação, cuja campanha já aplicou mais de 101 mil doses e segue para o grupo das comorbidades, juntamente com idosos, profissionais da saúde e segurança.

Com a mudança de panorama são adotados os protocolos de segurança de risco leve que podem ser consultados no site anapolis.go.gov.br/protocolos-covid-19 e que devem ser seguidos conforme critérios estabelecidos, mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras e hábitos de higiene.