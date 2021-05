Publicado: 07.05.2021

Presidente do Partido Progressistas (PP) em Goiás, o ex-ministro das Cidades e ex-deputado federal Alexandre Baldy cumprimenta as mães goianas por essa data tão especial, em que se comemora o Dia das Mães. Para Baldy, as mães simbolizam o amor incondicional, a base da família e a consolidação de sonhos, dentro de um espírito de doação, unidade familiar e irmandade. “Cumprimento todas as mães brasileiras, especialmente as mães goianas, símbolo maior da vida, e responsáveis únicas e diretas pelo consagrar, todos os dias, o nascimento de Jesus em nós filhos. Que esta data renove nossas esperanças num mundo mais justo, mais fraterno e solidário, como é o amor de mãe”, diz Baldy.