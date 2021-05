Publicado: 08.05.2021

Goiás recebeu, na manhã deste sábado (08/05), mais 32.200 doses da vacina contra a Covid-19 CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan. O carregamento enviado ao Estado pelo Ministério da Saúde (MS) chegou ao Aeroporto Internacional de Goiânia e seguiu para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). A remessa faz parte do 18º lote de imunizantes que compõe o Plano Nacional de Imunização (PNI)

Segundo o governador Ronaldo Caiado, que conferiu pessoalmente a chegada do carregamento na Central Estadual, os imunizantes serão utilizados de formas diferentes pelos municípios. Alguns serão para ampliar o calendário vacinal de primeira dose (D1), em outros para o reforço (D2), completando o ciclo de imunização de idosos e demais grupos prioritários.

“Todos os municípios que cumpriram o calendário vacinal do Estado poderão usar metade desse lote para primeira dose e metade para a segunda. Os demais, que extrapolaram a aplicação da segunda dose na primeira, terão que usar para o reforço”, afirmou Caiado.

Durante a coletiva de imprensa Caiado reafirmou, mais uma vez, que tem trabalhado para sensibilizar o Ministério da Saúde (MS) tendo em vista a inclusão de profissionais que atuam no setor de Educação como grupo prioritário no calendário vacinal. “As aulas só retornam em Goiás com professores vacinados. A imunização deles é fundamental para que não tenhamos contaminação nas escolas”, declarou.

Goiás já ultrapassou a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, e mais de 2 milhões distribuídas. Com o avanço da vacinação, o Estado está em “queda sustentada” nos indicadores da pandemia, com o número de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em queda há 40 dias.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, apesar do alívio de ver o mapa de risco de Goiás caminhando para uma situação melhor, é importante que a população mantenha todos os cuidados, como os hábitos de higiene e distanciamento social.

“O fato de ter melhorado o mapa de calor não quer dizer que a pandemia passou. Os leitos que foram criados continuam funcionando. Mas conter o vírus depende da vacinação e do comportamento populacional”, avaliou.

Campanha

Na fase atual da vacinação, são priorizadas pessoas com 18 anos ou mais que se encaixem nos seguintes casos: Síndrome de Down, pacientes renais crônicos em terapia de substituição renal (diálise) e gestantes ou mulheres no pós-parto com comorbidades.

Ainda neste grupo, estão incluídas pessoas com comorbidades definidas no Plano Nacional de Imunização na faixa etária de 55 a 59 anos, bem como aquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Vacinação

Em todo o Estado de Goiás, até sexta-feira (07/05), foram aplicadas 1.017.939 doses das vacinas contra a Covid-19, de acordo com dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde. Desse grupo, 523.279 já receberam o reforço da segunda dose.

Até agora, o Governo de Goiás recebeu mais de 2 milhões de doses de imunizantes, sendo 1,2 milhão da CoronaVac, 959 mil da AstraZeneca e mais de 17 mil da Pfizer.

Fotos: Lucas Diener

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás