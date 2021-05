Também podem ser vacinadas pessoas com Síndrome de Down e com deficiências cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Publicado: 13.05.2021

A Prefeitura de Anápolis abriu o cadastro e a vacinação para pessoas com comorbidades (veja lista abaixo) acima de 18 anos que podem acessar o cadastro e preencher o formulário, anexando laudo médico. Com o cadastro feito, é só se dirigir a um dos oito pontos de imunização.

O cadastro e a vacinação também estão abertos para pessoas com Síndrome de Down, com idade acima de 18 anos. Pessoas com deficiências cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) – com idade acima de 18 anos – é outro grupo que pode se imunizar e já estão cadastrados mediante lista.

A vacinação acontece em pontos exclusivos para pedestres, que funcionam no ginásio da UniEvangélica, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth; e em sistema drive-thru na CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty. A vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru, assim como pessoas em veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres. A medida objetiva garantir a organização das filas e evitar aglomeração.

Mesmo com a abertura da vacinação de pessoas com comorbidades, a Prefeitura continua o cadastro e aplicação da primeira dose em idosos com idade igual ou superior a 60 anos já cadastrados, e profissionais de saúde e segurança acima de 18 anos, conforme listas enviadas pelos conselhos das categorias.

Acesse a lista de comorbidades clicando aqui.