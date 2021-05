Ferramenta está disponível em aplicativos, site, terminais de autoatendimento e terá convênio com prefeituras para funcionar em balcões espalhados pelos municípios. “Temos a obrigação de devolver à sociedade o tempo perdido”, destaca governador. Estado já está entre os 10 que mais avançam em digitalização

Publicado: 17.05.2021

O governador Ronaldo Caiado lançou, nesta segunda-feira (17/05), o Expresso, nova plataforma que oferece 70 serviços da gestão pública, todos disponíveis por meio virtual. “Tiramos Goiás da fase analógica para a digital”, disse, ao observar que a meta é garantir atendimento de qualidade, padronizado e acessível. Segundo observa, o Estado tem a “obrigação de devolver à sociedade o tempo perdido”.

O acesso à plataforma está disponível por meio de aplicativos, pelo site www.expresso.go.gov.br, terminais de autoatendimento em unidades do Vapt-Goiás. Para receber o serviço, os municípios terão que assinar convênio com o Governo do Estado. Hoje, já foi lançado um chamamento público para que as prefeituras interessadas se inscrevam e façam a adesão ao Expresso Balcão.

Neste início, por meio do Expresso, estão disponíveis serviços como emissão de segunda via da conta de água da Saneago, de boletos do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), de guia de trânsito animal e de certidão negativa de débitos da receita estadual. A abertura de reclamação junto ao Procon-GO e o licenciamento anual de veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) também estão na ferramenta.

“Fazemos essa reparação, com oferta de serviços que a sociedade não teve durante muitos anos”, afirma o governador. “O dinheiro público agora é aplicado corretamente. A máquina do Estado hoje pede desculpas à população”, disse. E completou: “Esse é o Goiás Expresso. É o perfil do nosso governo, a digitalização, o menor tempo de ação e a melhora da qualidade de vida das pessoas”, pontuou. “Temos que andar à frente para, cada vez mais, atender a quem realmente o sustenta, que é o cidadão que paga o imposto”, destaca governador

Durante a solenidade, o vice-governador Lincoln Tejota destacou que uma das marcas do Governo de Goiás é a inclusão. “Estamos fazendo com que cada pessoa sinta que o governo está presente em sua vida”. Segundo observa, “a digitalização proporciona facilidade na prestação de serviços para o cidadão, mas também ajuda a combater a burocracia e aproximar as pessoas. Nós estamos construindo um governo mais próximo da população”.

A iniciativa tem coordenação da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), e foi desenvolvida por meio de ação conjunta e integrada entre as Secretarias da Administração (Sead), Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Casa Civil. O projeto faz parte da digitalização dos serviços de todas secretarias, órgãos e autarquias do Estado. E endossa resultados que colocam Goiás como uma das gestões que mais evoluem na transformação digital.

Digitalização

“O Estado de Goiás estava entre os últimos estados na digitalização de serviços. Hoje, estamos entre os 10 maiores Estados nesse quesito. Até o ano que vem estaremos entre os três primeiros”, afirmou o titular da SGG, Adriano da Rocha Lima. Para o secretário, a ação é resultado de um esforço conjunto e que tem como maior benefício a inclusão do cidadão. “É uma ação inclusiva, que permite que as pessoas das mais diferentes regiões do Estado tenham acesso a serviços que antes só eram oferecidos presencialmente”, reforçou.

Para o titular da Sead, a revolução tecnológica realizada pela gestão de Ronaldo Caiado tem dois objetivos: respeitar o cidadão e gerar mais economia tanto ao Estado quanto aos trabalhadores. “Hoje, o cidadão é muito mais autônomo e não quer mais gastar duas horas para ser atendido. Essa ação dá capacidade ao cidadão de ser rapidamente atendido”, enfatizou Bruno D’Abadia.

As pessoas que não têm acesso à internet em casa ou dificuldade com as diversas plataformas digitais também terão oportunidade de agilizar o atendimento com o uso dos totens, que serão instalados nos municípios. “O Balcão Expresso vem como complemento de um dos modais para dar acesso ao cidadão, talvez mais idoso ou com pouco acesso à internet ou instrução digital”, destacou o secretário de Administração, Bruno D’Abadia.

Ao representar o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira, o subsecretário de Tecnologia da Informação (TI), Rodrigo Michel de Moraes, reiterou que o trabalho de TI não é apenas desenvolver, manter e operar uma ferramenta, mas “garantir a satisfação do cidadão e a disponibilidade de todos os serviços dentro do Estado”. “Fomos em frente para maximizar o poder de serviços dentro do Estado, trazendo uma transformação digital cada vez mais contínua”, disse Rodrigo Michel.

Também presente no evento, o deputado federal Lucas Vergílio parabenizou toda a equipe estadual que promove a transformação digital e o governador Ronaldo Caiado por iniciar essa revolução. “Fico muito feliz de ver que o Governo de Goiás sai na frente já permitindo esse acesso digital a todos os cidadãos, entregando facilidade, praticidade e redução de custos”, declarou. Já o presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), José de Sousa Cunha, afirma que esta é mais uma ação do Estado que beneficiará os municípios goianos. “Essa plataforma vai contribuir, com certeza, para os municípios, vai facilitar a vida do cidadão, e otimizar tempo e recursos”, declarou.

Também participaram da solenidade os secretários de Estado Tony Carlo (Comunicação), Rodney Miranda (Segurança Pública), Cristiane Schmidt (Economia); os presidentes Hélio José Alves (Ipasgo), Ricardo Soavinski (Saneago), Marcos Roberto (Detran-GO); o assessor especial da Governadoria, Lívio Luciano; o delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço; o reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Walter Campos; o deputado estadual Humberto Aidar; subsecretários, superintendentes, gerentes e demais servidores públicos.

Foto: Wesley Costa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás