Encontro ocorreu durante visita ao CEITec, que fica no complexo que será formado pelo Parque das Águas e Jardim Botânico, em Anápolis

Publicado: 17.05.2021

Ao visitarem as instalações do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec) – que vai abrigar startups, universidades e espaços compartilhados de trabalho (coworking) –, o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira, e o prefeito Roberto Naves anunciaram diversas parcerias entre a instituição de ensino e a Prefeitura, desde a instalação no espaço de laboratórios avançados de tecnologia à extensão de cursos de pós-graduação.

Na ocasião, o prefeito Roberto Naves apresentou o programa Inovação, implementado nos últimos quatro anos, dando celeridade aos processos, eficiência e ética na administração pública. Ele destacou o controle da vacinação em combate à covid-19, que possibilita acesso a todos os dados daqueles que receberam a vacina, o lote, a data, dentre outras informações importantes. “Com a UFG aqui, vamos expandir isso. Teremos mais tecnologia, gestão e transparência”, destacou. Outras parcerias que entraram na pauta foram a extensão dos cursos de MBA, mestrado e doutorado da UFG em Anápolis, além de pesquisas nas áreas de inteligência artificial, tecnologia, logística e gestão.

Segundo o reitor Edward Madureira, a proposta da instituição é colocar a serviço da sociedade tudo que é produzido dentro da universidade. Ao detalhar algumas pesquisas desenvolvidas em suas unidades, ele sugeriu ações que podem ser realizadas de imediato no CEITec, além de convidar a Prefeitura de Anápolis para conhecer os polos de desenvolvimento no campus, em Goiânia.

Fomento

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Marcos Abrão, enfatizou que a pandemia trouxe consigo o desafio de reinvenção. “A relação entre produção e consumo, por exemplo, precisa ser redesenhada. E onde? Justamente com empresas de tecnologia e inovação”, citou.

Para o deputado estadual Antônio Gomide, que trouxe a comitiva para a visita, o desejo é de que Anápolis tenha um polo da Universidade Federal de Goiás, e agora surgiu a oportunidade junto ao CEITec. “Queremos trazer para a cidade ideias e projetos”, ressaltou.

Facebook Twitter Google+