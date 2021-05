Com mudanças operacionais e foco educativo, fiscalização, que estava suspensa em função da pandemia, volta a ser realizada a partir desta terça-feira (18/05). Ações vão observar distanciamento, e motoristas não vão descer dos veículos

Publicado: 18.05.2021

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), a exemplo do que já ocorre em outros estados, volta a realizar blitzes da Balada Responsável a partir das 21h desta terça-feira (18/05). A fiscalização estava suspensa devido à quarentena instituída em decorrência da disseminação do coronavírus.

Para o retorno, foram planejadas mudanças, pois as blitzes terão foco educativo, voltando-se para a fiscalização apenas quando o condutor apresentar sinais notórios de embriaguez ou atitude suspeita. As ações serão desenvolvidas pelas Gerências de Educação de Trânsito e de Fiscalização do Detran-GO.

Os procedimentos operacionais também serão alterados. As mesas dos servidores terão um distanciamento maior, e os motoristas não descerão do veículo para ter os documentos checados. Os policiais militares utilizarão o smartphone próprio e não manusearão os documentos físicos dos condutores.

Caso seja detectada alguma irregularidade ou o condutor apresente sinais de embriaguez, ele será convidado a descer do veículo para fazer o teste do bafômetro. O etilômetro utilizado pelo Detran-GO possui bocal descartável com a tecnologia “one way”, o que elimina o risco de contaminação. Esse modelo não deixa o ar retornar ao bocal, evitando que o condutor aspire qualquer partícula presente no aparelho, que será higienizado a cada teste.

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran)