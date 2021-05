Chegada dos imunizantes está prevista para 0h10 desta quarta-feira (19/05), no Aeroporto Internacional de Goiânia, e segue para Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Saúde. Todas unidades serão utilizadas como primeira dose em Goiânia, Aparecida, Anápolis, Trindade e Rio Verde

Publicado: 18.05.2021

O Governo de Goiás recebe, nesta quarta-feira (19/05), o terceiro lote de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 doses. A nova remessa de imunizantes está prevista para chegar ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva à 0h10. De lá, o carregamento segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), também na capital.

Essa nova remessa deverá ser usada como primeira dose em pessoas residentes em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Rio Verde. Tais municípios dispõem de capacidade especial de armazenamento e aplicação exigida pelas características do imunizante da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as doses serão encaminhadas às cinco cidades, para que prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19.

Serviço

Assunto: Goiás recebe terceiro lote de vacina Pfizer, com mais 21.060 doses

Quando: Quarta-feira (19/05), à 00h10

Onde: Central Estadual de Rede de Frio, Rua 26, n. 29, Jardim Santo Antônio, Goiânia (GO)

Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+