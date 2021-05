São projetados 5.503 empregos diretos e indiretos. Empreendimentos do ramo alimentício e de geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas vão contemplar municípios de Buriti Alegre, Mineiros, Rio Verde, Jataí, Americano do Brasil e Piracanjuba. “O Estado só tem uma posição: defender quem queira investir em Goiás”, afirma governador Ronaldo Caiado

Publicado: 25.05.2021

O governador Ronaldo Caiado durante solenidade de assinatura de seis protocolos de intenção que preveem instalação e ampliação de atividades industriais em Goiás: “Temos que produzir uma harmonia entre o governo, empresários, industriais, comerciantes e geração de emprego, que é o objetivo final”

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta terça-feira (25/05), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, seis protocolos de intenção entre o Governo de Goiás e indústrias, que têm a previsão de investir cerca de R$ 305 milhões na instalação e ampliação das atividades em território goiano. A expectativa é de que os investimentos resultem na criação de 5.503 empregos diretos e indiretos.

“O Estado só tem uma posição: defender quem queira investir em Goiás. Temos que produzir uma harmonia entre o governo, empresários, industriais, comerciantes e geração de emprego, que é o objetivo final”, afirmou o governador.

A assinatura ocorre na data em que é celebrado o Dia da Indústria. Esta é a segunda vez que Caiado homenageia o segmento empresarial com assinatura de protocolos em 25 de maio. Desta vez, empreendimentos do ramo alimentício e de geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas vão contemplar os municípios de Buriti Alegre, Mineiros, Rio Verde, Jataí, Americano do Brasil e Piracanjuba.

Durante discurso, o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), José Vitti, destacou que o ato é mais um resultado das mudanças implementadas para captação de novos investidores durante os dois anos e meio de gestão do governador Ronaldo Caiado. “Enfrentamos grandes desafios devido a quase um ano e meio de pandemia. Mesmo assim, Goiás se destacou nos índices que medem competitividade, geração de empregos e atração de investimentos, como líder no Centro-Oeste e um dos seis Estados mais importantes da Federação”, explicou José Vitti.

Para Grazielle Parenti, diretora global de Relações Institucionais da BRF, empresa que assinou protocolo de intenções, o Estado de Goiás tem papel fundamental no crescimento da indústria. “Vamos fazer esse investimento com muito orgulho e reforçar nosso comprometimento com o Estado, a importância que ele tem para a gente e a parceria que a gente tem com os municípios”, destacou.

Ao representar os municípios contemplados, o prefeito de Buriti Alegre, André Chaves, agradeceu os investimentos. “Nossa palavra não poderia ser outra a não ser gratidão. Sabemos que o emprego é o melhor programa social que um município e um Estado pode receber”, reforçou o prefeito.

Segurança jurídica

Caiado fez questão de ressaltar que todas as áreas do Governo de Goiás estão voltadas para a retomada da economia e desenvolvimento regional. “Não é fácil projetarmos uma realidade em 246 municípios, mas nosso esforço deve ser no sentido de dar a cada cidadão essa perspectiva”, declarou o governador, em referência aos investimentos em educação e promoção de cursos profissionalizantes.

Na sequência, o governador lembrou que o Programa de Desenvolvimento Regional (ProGoiás), que fornece um novo modelo de incentivos fiscais aos empresários, trouxe mais segurança jurídica. “Acabou a burocracia. Um projeto ou programa de incentivo tem que ter a responsabilidade para dar garantia ao empresário, mas também condições de sobrevivência ao Estado”, comentou.

Em relação ao meio ambiente, o governador ainda reiterou que a preservação ambiental não será impeditivo ao crescimento econômico. “Pelo contrário, nós vamos conciliar e saberemos fazer isso com competência”, disse.

GO Comex Magazine

Durante a solenidade também foi lançada a revista on-line GO Comex Magazine, que traz o balanço do comércio exterior goiano em 2020, as potencialidades de Goiás para os investidores e as possibilidades para quem quer produzir em real e vender em dólar para todo o mundo. Desta forma, a publicação apresentará informações detalhadas e primordiais sobre as oportunidades para o empreendedor que quer se instalar em território goiano.

“Essa revista ainda vai dar oportunidade àquelas empresas que estão em Goiás e querem mostrar o seu atrativo para vender aqui em nosso real e receber em dólar”, anunciou José Vitti. As edições serão publicadas a cada quatro meses, de forma impressa e on-line, “mostrando aquilo que Goiás pode e tem como qualidade para atrair investimentos internacionais, assim como aquilo que tem para exportar para outros países”, pontuou o secretário.

Na oportunidade o titular da SIC informou que já estão prontos os projetos conceituais para construção de feiras livres em municípios do Entorno do Distrito Federal. A previsão é de licitação no segundo semestre desse ano e entrega de obras em meados de 2022. São espaços que darão dignidade aos usuários, tanto feirantes como consumidores. Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás e Valparaíso de Goiás serão as primeiras três cidades contempladas.

Foto: Wesley Costa

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás

Facebook Twitter Google+