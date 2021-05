Das 27 escolas participantes, 24 são da rede pública municipal de ensino, que receberam 183 medalhas para OBA

Publicado: 26.05.2021

A tarde desta terça-feira, 25, foi especial para a rede municipal de Educação de Anápolis, com a premiação de 183 estudantes que se destacaram na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Três representantes de duas escolas nas categorias ouro, prata e bronze receberam as medalhas no Planetário Digital, em uma cerimônia que contou com a presença do vice-prefeito, Márcio Cândido, da primeira-dama, Vivian Naves, e da secretária de Educação, Eerizania de Freitas.

A OBA é uma olimpíada científica, realizada anualmente em todo o Brasil pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em conjunto com a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB). A Olimpíada recebe estudantes de todas as séries do ensino fundamental e médio do país, os quais são classificados por meio do desempenho, compatível com seus anos escolares na área de Ciências, sobre Astronomia e Astronáutica. O objetivo da olimpíada é fomentar o interesse dos jovens por essas áreas de conhecimento.

“Quero agradecer à equipe da Secretaria de Educação pelo trabalho realizado e também ao Planetário Digital, que desenvolvem um trabalho de Ciência e Tecnologia muito importante para as redes de ensino municipal e privada. Em nome do prefeito Roberto Naves, parabenizo a todos os estudantes pelo esforço e dedicação nesta Olimpíada”, destaca a primeira-dama.

A secretária municipal de Educação reforça o compromisso dos profissionais da Educação e dos estudantes da rede. “Neste período de pandemia, nossos profissionais, estudantes e famílias conseguiram se readaptar, superando os desafios do ensino remoto. Nesta condição, o município não deixou de priorizar a educação pública de qualidade”.

“Gosto muito de estudar Astronomia na escola, conhecer mais sobre os planetas, constelações e sobre os buracos negros. Estou muito feliz em ter ganhado a medalha de ouro na olimpíada”, diz Erick Martins, estudante do 8º ano da Escola Municipal Clovis Guerra, que contou com o apoio da família, que o incentivou.

Por conta da pandemia da Covid-19, as avaliações foram realizadas no formato virtual. As unidades sorteadas para representar as 24 escolas na cerimônia de entrega de medalhas foram as escolas Clóvis Guerra e Paroquial São Cristóvão, das quais participaram três estudantes, a gestora escolar e a coordenadora pedagógica. O planetário também estará aberto para visitação dos estudantes premiados durante a próxima quarta-feira, 26, para fotos e homenagens, mediante agendamento realizado pelas escolas, respeitando todos os protocolos de segurança.