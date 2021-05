Essa é a 25ª remessa de vacinas contra Covid-19 encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado. Com mais esse carregamento, Goiás se aproxima da marca de quase 3 milhões de doses disponibilizadas via Plano Nacional de Imunização

Publicado: 26.05.2021

Novo lote de vacinas da AstraZeneca são recebidas na Central Estadual de Rede de Frio da SES-GO: as 189 mil doses começarão a ser distribuídas ainda nesta quarta-feira (26) para as 18 Regionais de Saúde do Estado

Goiás recebeu, na madrugada desta quarta-feira (26/05), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. São 189 mil unidades da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que serão utilizadas para aplicação da primeira dose em todo o Estado.

O desembarque do novo lote ocorreu no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, pouco depois da meia-noite. De lá, as doses seguiram para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Após conferência na Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão distribuídos, ainda na manhã desta quarta-feira, para todas as 18 Regionais de Saúde. Na sequência, as doses chegarão aos 246 municípios goianos para a continuidade da campanha prevista pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

O novo lote servirá para reforçar a estratégia de vacinação em todos os 246 municípios goianos, que neste momento imunizam pessoas com comorbidades, moradores com deficiência permanente e, em determinados municípios, profissionais da educação.

O secretário de Estado da Saúde Goiás, Ismael Alexandrino, considera que há “soluços nas entregas de vacinas no Brasil” e destaca o esforço do Governo de Goiás em garantir uma campanha ágil. “A nossa preocupação é avançarmos o máximo possível na imunização”, frisa.

Ismael ainda faz um alerta que a vacinação é importante, mas o comportamento da população é fundamental para evitar a propagação do vírus. “Não podemos pensar que a pandemia acabou”, destaca.

O secretário reforça que o Re, indicador que mede a velocidade de contágio pelo coronavírus no Estado, ainda não apresenta uma melhora significativa e tem crescido. “O momento é de atenção. O número de casos voltou a aumentar, assim como a procura em nossas unidades de saúde. Consequentemente, a taxa de ocupação hospitalar também apresenta um acréscimo. Somente no HCamp de Goiânia, saímos de 82% para 94% de leitos ocupados”, destaca Ismael.

Vacinação

Ao computar as vacinas de todos os fabricantes, como CoronaVac, AstraZeneca e a Pfizer, esta é a 25ª remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde ao Estado. Com mais esse carregamento, Goiás se aproxima da marca de quase 3 milhões de imunobiológicos recebidos, com 2.841.280 doses contra o coronavírus.

Do total de imunizantes recebidos até o momento, conforme levantamento preliminar da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), foram aplicados 1.317.944 referentes à primeira dose em todo o Estado e 621.756 como reforço. Os dados são coletados diariamente no site Localiza SUS, do Ministério da Saúde.

Com o novo carregamento da AstraZeneca, a maioria das vacinas recebidas pelo Estado passa a ser desse imunizante, produzido pela Fundação Fiocruz. São 1.413.700 doses encaminhadas ao Estado. Em seguida vem a CoronaVac, do Instituto Butantan, com 1.351.530. E, por fim, a Pfizer, com 76.050 imunobiológicos.

Foto: André Saddi

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás