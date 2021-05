Ação coordenada em todo o Estado tem objetivo de reduzir focos de proliferação de vetores de doenças, diminuir impactos ambientais e zerar estoques de automóveis e de motocicletas aptos para leilões

Publicado: 28.05.2021

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) inicia, nesta sexta-feira (28/05), uma megaoperação para limpar os pátios de veículos apreendidos. A ação coordenada tem o objetivo de reduzir os focos de proliferação de vetores de doenças, diminuir os impactos ambientais e zerar o estoque de automóveis e motocicletas aptos para leilões.

A operação terá início, às 14h30, no Pátio do Detran-GO em Abadia de Goiás e se estenderá por todo o Estado. O diretor de Operações do Detran-GO, Juliano Bezerra, estará disponível para entrevistas.

No pátio de Abadia de Goiás estão mais de 2 mil veículos, entre sucatas e recuperáveis. Serão retirados dos pátios do Detran-GO, os veículos aptos para leilão, ou seja, àqueles que estão apreendidos há mais de 60 dias. Eles serão removidos para empresas credenciadas, que darão sequência aos procedimentos necessários para o leilão.

Alguns veículos apreendidos chegam a ficar no pátio por mais de 10 anos. A ação do tempo, além de deteriorar o bem, reduzindo o valor venal, gera prejuízos ambientais. Os veículos danificados liberam resíduos que acabam poluindo o lençol freático, além de servir como reservatório para proliferação de vetores de doenças como o mosquito da dengue.

Antes de enviar um veículo para leilão, o Detran notifica o responsável legal pelo carro ou motocicleta para que ele tenha a oportunidade de reaver o bem. Somente quando são esgotadas as tentativas previstas em lei, é que é aberto o processo de venda. Até o dia do leilão, o proprietário legal do veículo poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção, e fazendo a retirada do mesmo.

Serviço

Operação limpeza de pátio

Data: 28/05 – sexta-feira

Horário: 14h30

Sugestão de entrevista: diretor de Operações, Juliano Bezerra

Local: Pátio do Detran-GO na saída para Abadia de Goiás – BR 060 KM13, Sítio Salinas, Próximo ao Centro de Distribuição da Ricardo Eletro.

