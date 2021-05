Alguns vereadores ficam ofendidos com Anápolis ser chamada de feudo, mas não ficam ofendidos com supostas multas ilegais no bolso do anapolino.

Publicado: 30.05.2021

Bem, você já deve saber sobre o artigo do Brigadeiro Bragança que repercutiu na Câmara Municipal de Anápolis. Se não sabe, coloco aqui o link do artigo que foi basicamente pauta de uma das sessões e rendeu ofensas entre outras coisas que vou comentar.

Opinião: “Ou seja, no nosso município não temos legislativo e executivo. Temos um poder só atuando na cidade”. | JE – Jornal Estado de Goiás (jornalestadodegoias.com.br)

Inicialmente, sobre a sessão, eu não posso deixar de falar em nome da moral e dos bons costumes em relação à fala do vereador Jakson Charles. Afinal de contas, como ele foi capaz de falar daquela maneira do brigadeiro? Como alguém fala que é um doce enjoativo uma das referências da cozinha brasileira? Esse evento ocorrido na Câmara Municipal de Anápolis foi uma afronta à culinária tradicional da família brasileira! Jamais poderia, enquanto moradora de Anápolis, não expor a minha mais profunda indignação do âmago do meu ser – convenhamos que o faniquito do vereador em questão não merece mais que isso.

Embora o dito cujo não mereça mais do que isso, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Bem, no começo do ano se eu deixasse uma mensagem no Jakson Perfil eu poderia pedir um Jakson Calendário que seria entregue aparentemente pelo Jaksomóvel na minha casa (essa ainda não é do Jakson, amém).

“Os novos calendários 2021 do vereador Jakson Charles, ja estão disponíveis, quem tiver interesse em receber um em sua casa, basta deixar uma mensagem abaixo com o seu endereço e telefone que entregaremos em mãos. Feliz natal a todos e um prospero ano novo !”

Mas e se eu pedir Jakson Informações eu vou ter? Acho que sim, pois pelo visto está sobrando tempo no Jakson Gabinete. Aproveitando sua participação na comissão de saúde eu pergunto: quantas pessoas tiveram que interromper seus tratamentos por conta das intervenções municipais mediante a pandemia? Quantos tiveram que ir para Goiânia buscar atendimento? O número de suicídio aumentou? E o teu salário, Jakson? Estás a engordar o vosso bolso enquanto o comerciante fecha as suas portas pagando multas que podem ser até ilegais?

Dito isso, gostaria de perguntar ao presidente da mesa diretora, Leandro Ribeiro, se ele vai dizer na cara do anapolino que o choro é livre. Pelo jeito não foi somente o brigadeiro Bragança que perdeu as eleições, mas eu como cidadã perdi também, pois o eleito Leandro Ribeiro ficou ofendido com Anápolis ter sido chamada de feudo, mas não ficou nenhum pouco ofendido com a possibilidade de multas ilegais no bolso do anapolino. Pasme você leitor, o meu texto que apontava o estado letárgico da câmara também mencionava multas ilegais.

O artigo do Brigadeiro não chega a dizer que o vereador vai “pedir benção ao executivo”, nas minhas palavras, mas sim que o vereador está tolhido em suas atribuições. No entanto, o presidente da casa é enfático defendendo os “interesses da casa” dizendo que o legislativo é independente e não é submisso ao executivo. Ué, o Leandro Ribeiro se antecipou dessa maneira por qual motivo? Já sabia onde deveria jogar neblina?

Eu não sei você leitor, mas quando eu vejo o presidente da casa, cuja a função é defender os interesses da mesma, alegando que o legislativo é independente mas na sequência pedindo retração para um cidadão por ter chamado Anápolis de feudo, no lugar de pedir “retração” ao executivo… Bem, eu não fico muito convencida dessa independência e me pergunto se os interesses da casa têm alguma coisa a ver com o anapolino.

Mas o bom disso tudo é que se Leandro Ribeiro se lança como deputado estadual e ganha, teremos alguém em Goiás com as habilidades de defender seus pares caso sejam chamados de “feios, chatos e bobos”, feito um diretor de escola. Não é incrível?

Ah, e para constar. Meu Freire veio do nordeste e meu Moreno de Brasília. Espero que os brios de Jakson Charles não se agitem contra tais “raças”.

A Freire Moreno

