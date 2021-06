Nove pontos de vacinação vão funcionar das 8h às 16h nesta quinta-feira, 03, e retornam na segunda-feira, 07

Publicado: 02.06.2021

O trabalho de imunização em Anápolis não para. Foram mais de 146 mil doses aplicadas até o momento, sendo mais de oito mil nos últimos dois dias quando ampliou a vacinação para pessoas com 55 anos ou mais, além de grupos prioritários. Para continuar a agilidade desse trabalho, a Prefeitura realiza nesta quinta-feira, 03, feriado de Corpus Chirsti, uma força-tarefa em nove pontos da cidade, das 8h às 16.

Quem tem mais de 55 anos e está cadastrado ou pertence a um dos grupos prioritários pode procurar um dos seguintes locais: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty (drive-thru); e UniEvangélica, Banco de Leite e unidades do Arco-Íris, Santa Maria de Nazareth e São José (pedestres).

Os grupos prioritários são compostos por idosos, pessoas com comorbidades, síndrome de Down,pessoas com deficiência cadastrados ou não no Benefício de Prestação Continuada (BPC), profissionais da saúde, educação e da segurança, trabalhadores aeroviários e portuários. Os únicos grupos que terão a vacinação suspensa temporariamente são gestantes e puérperas até que cheguem imunizantes da Pfizer.

Para se cadastrar basta acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos. Podem se inscrever pessoas com comorbidades e acima de 50 anos. O público de vacinação atual é com idade igual ou superior a 55 e vai mudar de forma decrescente conforme a chegada de novas remessas. Todas as informações podem ser acompanhadas no site e nas redes sociais da Prefeitura de Anápolis.

