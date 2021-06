O Programa ajuda famílias em situação de vulnerabilidade em todas regiões do Estado e engloba atividades como: construção e reforma de moradias, capacitação profissional, crédito para microempreendedor e alfabetização de jovens adultos, entre outras

O programa envolve ações de secretarias estaduais e municipais, e está em fase de implantação nos municípios de Cavalcante, Edeia, Monte Alegre, Morro Agudo e Nova América

O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, lançaram, nesta terça-feira (15/06), em Americano do Brasil, no Centro do Estado, o programa Goiás Social. A iniciativa reúne diversas áreas do governo em prol da superação de carências e uma saída sustentável da pobreza.

“Nosso governo não é de outdoor, é governo de fato. Devemos a liderança e a montagem do Goiás Social à nossa primeira-dama e ao engajamento dos secretários. Todos participam de um processo de recuperação do Estado. Cada um colocou um tijolo. É o Goiás do coração, que tem amor pelo seu povo. Eu sempre briguei por Goiás. Sou apaixonado por essa terra”, declarou o governador.

Gerenciado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS), em parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o programa envolve ações de secretarias estaduais e municipais, e está em fase de implantação nos minicípios de Cavalcante, Edeia, Monte Alegre, Morro Agudo e Nova América.

No evento de lançamento, o governador ressaltou o compromisso de sua gestão de estender a mão do Poder Executivo às pessoas que mais necessitam e de levar dignidade para todos os cantos do Estado.

“A coisa que mais quero é concluir nosso governo de uma maneira que as pessoas se sintam orgulhosas dele. O trabalho do Goiás Social dá orgulho para todos nós. Cada pedacinho disso aqui tem um secretário doando sua alma, seu tempo, se dedicando para que o cidadão seja atendido”, explicou Caiado.

A entrega desta terça-feira (15/06) é fruto de um extenso trabalho iniciado em fevereiro deste ano, quando analistas sociais visitaram 131 famílias em vulnerabilidade social, em Americano do Brasil. O Goiás Social chega aos municípios do Estado e seus locais mais vulneráveis por meio dos critérios estabelecidos pelo Índice Multidimensional de Carência das Famílias Goianas (IMCF), que leva em consideração informações como renda, educação e moradia. O cálculo do índice é realizado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), juntando dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Na primeira visita dos analistas, a OVG entrega benefícios de acordo com as necessidades específicas das famílias. São doados andadores, brinquedos, cadeiras de rodas, colchões caixa de ovo, enxovais para bebês, filtros de barro, fraldas descartáveis geriátricas e infantis, leites especiais para bebês, malhas compressivas para pessoas vítimas de queimaduras e muletas.

Após essa visita inicial, as secretarias do Estado iniciam o trabalho junto às famílias com programas que incentivam a educação e qualificação profissional para geração de emprego e renda, reforma de casas com custo zero para a família beneficiada e ainda o Crédito Social, programa de transferência de renda que beneficia pessoas com interesse em empreender e que passaram pelas capacitações.

A primeira-dama do Estado e presidente de honra da OVG, Gracinha Caiado, que também é coordenadora do GPS, enalteceu, além das medidas imediatas do Goiás Social, como a entrega de benefícios e materiais à população, ações de médio e longo prazo, como a reforma e construção de 94 casas a serem doadas, a custo zero, para habitantes de Americano do Brasil. Já nesta terça-feira (15/06), 30 delas foram entregues.

“Quero dizer que cuidar das pessoas é muito mais do que um desafio, é um ato de amor, é o resultado de um governo responsável. Desde que o governador Ronaldo Caiado chegou ao governo, nós sempre tivemos a certeza de que só valeria a pena se o governo mudasse vidas. Estamos mudando, estamos cuidando. Nos preocupamos todos os dias se podemos fazer mais e fazer melhor para melhorar a vida de todos que mais precisam”, reforçou Gracinha Caiado.

A primeira-dama fez questão de frisar que o Goiás Social “não é um slogan”, mas sim um caminho de travessia com integração para tirar as famílias vulneráveis da exclusão na sociedade. “O projeto uniu todas as secretarias e órgãos para que a vida das famílias possa, de fato, melhorar. Goiás está enfrentando a falta de amor pelos mais pobres. Está no caminho certo. O senhor, governador, fez a opção correta, que é amar seu povo, e com união e trabalho, mostrar na prática, resultados e com verdade que a vida pode e será diferente”, destacou ela.

“Nós estamos devolvendo Goiás para os goianos. Isso não é um ditado. Devolver é empregar o recurso para restaurar estrada, para gerar emprego, para gerar mudança na vida das pessoas, como deveria ser desde o começo. Estamos vindo de um modelo de gestão que não tem mais futuro no País. O modelo de gestão que nós estamos implantando hoje olha para a população”, ressaltou o vice-governador de Goiás, Lincoln Tejota.

O prefeito de Americano do Brasil, Moretson da Silva Borges, o Morete, foi enfático ao dizer que, em todos os seus anos no Executivo do Município, nunca viu tantas frentes de trabalho na cidade. “Tenho quatro mandatos de prefeito e nunca vi nenhum governador como esse, eu nunca vi uma primeira-dama como essa. Essa primeira-dama está transformando o social do nosso Estado. Qual é a diferença? Ela gosta do povo, ela está no meio do povo, ela não é primeira-dama de gabinete, ela é a primeira-dama do Estado, do trabalho. Este projeto vai ser referência no País”, relatou Moretson.

Trabalho conjunto

A partir de agora, o Goiás Social vai estender os benefícios do programa para todos os municípios do Estado, promovendo parcerias entre as diferentes esferas do Poder Público, tanto Estadual, quanto nas cidades. O Governo de Goiás terá ações ligadas ao programa dentro de seus órgãos subordinados.

Por meio de recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Fundo Protege), a Agência Goiana de Habitação (Agehab) vai investir R$ 90 milhões para a reforma de cinco mil moradias no Estado. Cada uma delas com investimentos em torno de R$ 18 mil e R$ 25 mil.

Nesta terça-feira (15/06), em Americano do Brasil, foi firmado o projeto piloto, que entregará 94 casas, de forma gratuita, para famílias em situação de vulnerabilidade. Na área de regularização fundiária, serão investidos R$ 10 milhões, oriundos do Fundo Protege, para a regularização de áreas urbanas pertencentes ao Estado.

A Agência de Fomento de Goiás S.A. (GoiásFomento) funcionará como agente financeiro das medidas incluídas no Goiás Social. Ela será responsável pela promoção do desembolso do Crédito Social, benefício dado aos micro e pequenos empreendedores inscritos no programa para aquisição de produtos.

A agência realiza também a entrega dos cartões do Auxílio Alimentação, no valor de R$ 250, para participantes de cursos de capacitação. O repasse é feito graças a uma parceria com a empresa GeoLab e o dinheiro só pode ser utilizado no município de residência de quem recebe o benefício, em estabelecimentos cadastrados.

Criada para auxiliar no retorno às atividades e aperfeiçoamento de mão de obra durante a pandemia de Covid-19, a Secretaria de Estado da Retomada (SER) forneceu cursos de capacitação profissional nas áreas de auxiliar administrativo, produção alimentícia e serviços de beleza. 30 pessoas já concluíram. Ainda está em andamento o curso de corte e costura. Todos foram realizados por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec Goiás).

Sobre benefícios, 10 pessoas receberam vales de R$ 2.330 no curso de produção alimentícia e outras 17 receberam R$ 1.640 no curso de serviços de beleza. A pasta ainda montou tendas de atendimento da GoiásFomento e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para dar orientação financeira e de planejamento a quem se interessar, via programa Mais Empregos.

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) realizou dois cursos de olericultura/horticultura e um de avicultura, e organizou iniciativas voltadas para a melhoria do trabalho no campo. As ações contaram com parcerias da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar Goiás),

A pasta forneceu crédito social para cinco pessoas no valor de R$ 1.962 no curso de avicultura e para seis pessoas no valor de R$ 804,72 no curso de olericultura/horticultura. Ao todo, 37 pessoas participaram dos cursos, sendo 22 no de olericultura/horticultura e 15 no de avicultura.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) disponibilizará às famílias atendidas pelo Goiás Social R$ 20 milhões para o auxílio na recuperação econômica em função da pandemia de Covid-19. Apenas em Americano do Brasil, já foram investidos R$ 62.246,88.

A pasta também oferece a confecção do Passaporte do Idoso, da Carteirinha de Identificação do Autista e do Passe Livre da Pessoa com Deficiência, realiza o cadastro no Bolsa Família, faz o Registro Civil (RG) de quem precisa e fornece orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC).

Em Americano do Brasil, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) atende 35 alunos, distribuídos em oito turmas, do projeto Alfabetização e Família, que visa combater o analfabetismo em jovens e adultos, em Goiás. A previsão de formatura dos estudantes é para setembro de 2021.

Com o objetivo de promover a inclusão social por meio da educação, o Alfabetização e Família está sendo desenvolvido em nove municípios goianos. São 14 turmas em andamento e 180 alunos matriculados, sendo que 30 já foram alfabetizados e estão aptos a pegar o Certificado de Conclusão.

Americano do Brasil será um dos núcleos da parceria do Governo de Goiás com a LaLiga, entidade que organiza a primeira e a segunda divisões do Campeonato Espanhol, para realização de projetos, eventos e palestras que incentivem a prática esportiva e a troca de conhecimento.

Mãe de dois filhos e moradora de Americano do Brasil, Raquel Martins Oliveira, de 30 anos, se emocionou ao falar sobre a chegada do Goiás Social na cidade e diretamente em sua realidade. Ela será beneficiada com uma casa. “Quem me conhece sabe que sou mulher de muita fé. Sempre que faço minhas orações, costumo escrever como se fosse uma carta. Jamais poderia imaginar que a resposta seria tão rápida. Está sendo maravilhoso ver tanta gente trabalhando, estudando. Nunca na minha história tinha visto algo assim. Um governo que se preocupasse tanto com o povo”, contou Raquel.

