Publicado: 22.06.2021

Os contribuintes que parcelaram dívidas de ICMS, ITCD e IPVA junto à Secretaria da Economia, seja com os benefícios do programa de Regularização Fiscal Facilita ou não, devem ficar atentos para a data do pagamento. O alerta é da Superintendência de Recuperação de Crédito (SRC). Do total de 40,7 mil parcelas que vencerão na sexta-feira (25/6), a maior parte foi efetivada com os descontos do Facilita – 32,2 mil.

De acordo com os dados da Coordenação de Cobrança Administrativa da SRC, essas parcelas somam R$55,7 milhões para este mês, correspondentes a 30,6 mil contribuintes. Para os próximos meses a quantidade total de parcelas a vencer é de 810,9 mil, que correspondem a R$2,06 bilhões na carteira de créditos, sendo R$1,5 bilhão só de acordos realizados com os descontos de quase 100% nos juros e multas do programa Facilita.

Para emitir o Documento de Arrecadação Fiscal (Dare), o popular boleto, o contribuinte pode fazer isso pelo aplicativo para celular – Economia Online. Outra forma é no próprio site da Secretaria (www.economia.go.gov.br), basta acessar o ícone Parcelamento: 1) Para ICMS e ITCD – clicar em Emitir Parcela 2) Para IPVA – clicar em Parcelamento IPVA .

Fonte: Secretaria da Economia de Goiás