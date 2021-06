Oficinas vão ser realizadas na próxima quinta-feira (24/6), das 9h às 12h. Inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line. O Manual do Bebê é um curso mensal que oferece informações e atendimentos sobre a gestação, as alterações físicas e os diferentes tipos de parto

Publicado: 22.06.2021

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) abriu inscrições para as próximas palestras do programa Manual do Bebê. Nesta quinta-feira (24/6), das 9h às 12h, mamães e papais poderão participar das oficinas on-line sobre “A importância do fortalecimento do assoalho pélvico na gestação”, ministrada pela fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, Mayara Olimpio, e “Assistência durante o pré-natal e no parto”, com o ginecologista e obstetra, Marcos Vinícius Leocádio. Interessados podem clicar aqui e fazer a inscrição gratuita!

O presidente do Ipasgo, Hélio José Lopes, reforça o compromisso do Governo de Goiás de oferecer qualidade de vida aos beneficiários do plano de assistência. “Essa é mais uma ação preventiva do instituto, porque entendemos que, atuar preventivamente é o pilar para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, bem como para prevenir doenças e, nesse caso, acidentes”, explica.

O Manual do Bebê é um curso mensal que oferece informações e atendimentos sobre a gestação, as alterações físicas e os diferentes tipos de parto. Também são tratados no programa, temas como: alimentação na gestação e do bebê, planejamento familiar, a importância da amamentação e cuidados com o recém-nascido. Também incluem conteúdos como exames e calendário de vacinação, medicamentos na gestação e lactação, técnicas de respiração e alongamento, aspectos psicológicos na gravidez, como ansiedade e depressão pós-parto, e odontopediatria.

Serviço:

Palestras

“A importância do fortalecimento do assoalho pélvico na gestação” e “Assistência durante o pré-natal e no parto”

Data

24 de junho de 2021 (quinta-feira)

Horário

9h às 12h

Inscrições

Clique aqui! para acompanhar a palestra.

Fonte: Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo)