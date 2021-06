Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e Marcus Biancardini vão comandar o espetáculo sertanejo. A apresentação promete embarcar o público em uma viagem emotiva pela música sertaneja. Serão oito músicas escolhidas a dedo para alegrar o público da live. A temporada segue com apresentações periódicas até o final do ano

Publicado: 22.06.2021

Clássicos do sertanejo vão emocionar o público do Terça no Teatro, nesta terça-feira (22/6). A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e Marcus Biancardini vão comandar o espetáculo transmitido pelo canal do Teatro SESI no Youtube (www.youtube.com/teatrosesigo), a partir das 20h. A temporada segue com apresentações periódicas até o final do ano, realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

“Cenas e Paisagens” de Orestes Farinello, “Menino da Porteira” e “Pagode em Brasília”, com a viola de Tião Carreiro são algumas das canções do Concerto Viola Caipira. A apresentação promete embarcar o público em uma viagem emotiva pela música sertaneja. Serão oito músicas escolhidas a dedo para alegrar o público da live.

A viola é um instrumento característico deste ritmo e “amigo” inseparável de Marcus Biancardini. Segundo o artista, é por meio dela que ele se expressa para o público. Leva através de melodias, lembranças, sentimentos e emoções. “Viola é um instrumento divino. Tudo que toca parece hino. Cada corda tem uma missão. Da mais fina até o bordão. Quando toca todas juntas ouve-se música, mas escuta-se oração”, afirma Biancardini.

Segundo o maestro Eliel Ferreira, o concerto será a união entre dois mundos que é o da orquestra sinfônica e o da viola caipira. “O primeiro momento pode parecer distante. Mas, eles se integram e se completam de uma maneira muito bacana. Teremos no repertório canções autorais do Marcus Biancardini. Teremos uma peça de abertura de compositor brasileiro chamado Orestes Farinello, que morou em Anápolis na década de 80 e ele compôs uma música chamada Cenas e Paisagens, que fala do sertanejo, da boiada”, completa.

“A nossa expectativa é a melhor possível para levar esse belo concerto para todas as pessoas que estiverem assistindo a transmissão online. Apesar desse período pandêmico, a gente continua fazendo a nossa arte. Continuamos fazendo a nossa missão que é levar música ao máximo de pessoas possível” diz Eliel Ferreira.

Serviço:

Concerto “Paisagens Goianas”

Data: 22 de junho

Horário: 20 horas

Endereço: www.youtube.com/teatros .

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi-GO)