Eventos esportivos acontecem no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste final de semana

Publicado: 25.06.2021

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna recebe neste final de semana, entre os dias 25 e 27 de junho, a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, que também vai valer para a 2ª etapa do Goiás Superbike. As motos começaram a acelerar nesta sexta-feira (25), a partir das 8h30, com os treinos livres de cada categoria.

No sábado (26) acontecem os treinos classificatórios pela manhã e as primeiras corridas acontecem no período vespertino. Ao todo, seis provas serão realizadas, envolvendo nove categorias diferentes. No domingo (27) as motos voltam ao circuito para o segundo dia de competições.

Assim como na primeira etapa do Goiás Superbike, que foi realizada no dia 16 de maio, o evento deste fim de semana vai acontecer sem a presença de público e vai seguir protocolos sanitários no combate à covid-19, o que inclui a exigência da apresentação de testes de todos os pilotos, mecânicos e demais profissionais envolvidos, além do uso de máscaras nas dependências do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna.

Fonte: Seel – Governo de Goiás