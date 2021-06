Solenidade contou com participação, por videoconferência, da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e celebrou os 70 anos da Faeg. “Nossa Frente Parlamentar da Agricultura, hoje, é a mais forte do Congresso Nacional”, afirma governador

O governador Ronaldo Caiado foi homenageado, nesta quinta-feira (24/6), no Encontro de Dirigentes Sindicais, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar Goiás) e com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae Goiás). O evento foi realizado em Anápolis, no Centro do Estado, a 60 quilômetros da capital.

Liderada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), e deputado federal, José Mário Schreiner, a solenidade celebrou os 70 anos da instituição e contou a participação de autoridades do setor, personalidades políticas, presidentes e membros de sindicatos rurais que falaram sobre demandas da área.

Em uma placa, assinada por José Mário Schreiner e pelos vice-presidentes da Faeg, Armando Leite Rollemberg Neto (administrativo) e Ailton José Vilela (institucional), o trabalho do governador Ronaldo Caiado voltado ao agronegócio de Goiás foi ressaltado.

“A Faeg foi a casa que me acolheu, onde iniciamos o maior movimento que esse país já assistiu, durante toda a época da Constituinte, acompanhando votação a votação”, lembrou o governador. “Tínhamos mais de 400 UDRs (União Democrática Ruralista) Brasil afora, e a conscientização política de uma classe que nunca havia saído de suas propriedades rurais”, destacou. “Após a vitória, criamos a nossa Frente Parlamentar da Agricultura, que hoje é a mais forte do Congresso Nacional”, ressaltou.

Online

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou, por videoconferência, do encontro realizado em Anápolis. Ela enalteceu o desenvolvimento goiano associado à área rural. “Cada vez mais a gente tem visto a agropecuária do Estado de Goiás sempre na vanguarda. Para mim é sempre um prazer ver a agricultura na frente dos negócios do nosso país”, afirmou.

O governador Ronaldo Caiado agradeceu à ministra o empenho na liberação do terreno ligado à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), localizado no Residencial Barravento, próximo à sede da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), em Goiânia, para a construção do Hospital do Câncer de Goiás. “Ela foi a pessoa que mais se dedicou para que nós tivéssemos a área que dará oportunidade de iniciarmos a oncologia infantil, que é uma das maiores carências que temos no Estado”, informou.

O presidente da Faeg, José Mário Schreiner, relembrou a trajetória do governador Ronaldo Caiado em prol do setor agropecuário do Estado. “Tenho o maior orgulho de vê-lo governar o Estado de Goiás. Todos aqui conhecemos sua história. Um homem que se confunde, no seu caminhar, com a própria instituição que hoje faz 70 anos,que sempre honrou o setor agropecuário do Brasil”, reforçou o parlamentar.

Participações

Prefeito anfitrião do encontro, Roberto Naves agradeceu pela realização do evento no município. “Anápolis fica muito feliz em receber vocês. Meus parabéns por tudo o que vocês têm feito”, disse ele.

Participaram também do evento o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior (por videoconferência); o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Tiago Freitas de Mendonça; o superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos Neto; o superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges; o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi; o vice-presidente da Faeg, Eduardo Veras; o superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia; o presidente do Conselho da Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do Estado de Goiás (Facieg), Ubiratan da Silva Lopes; o presidente do Sindicato Rural de Anápolis, Zé Caixeta; o coordenador regional de educação de Anápolis, Luciano Almeida Pereira; o comandante do 3° Comando Regional de Polícia Militar do Estado de Goiás (3° CRPM-GO), coronel Paulo Roberto, além de demais convidados.

Fonte: Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás